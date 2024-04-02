Orman ekiplerine 6 günlük yoğun arama ve kurtarma programı

Hayat Kurtaran Eğitim: Arama ve Kurtarma
AFAD ekiplerinin deneyimli eğitmenleri, Kastamonu'daki yerleşkelerinde, orman personeline yönelik benzersiz bir eğitim serisi gerçekleştirdi. Katılımcılar, enkaz altında kurtarma teknikleri, acil durum müdahalesi ve afet anında hayatta kalma stratejileri gibi hayati konularda teorik ve uygulamalı bilgiler edindiler. Eğitim, afet anında hızlı ve etkili müdahale edebilmenin önemini vurgulayarak, katılımcılara gerçekçi senaryolar üzerinden pratik yapma fırsatı sundu.
Tatbikat ve Sınavla Tamamlanan Eğitim
Altı günlük yoğun program, katılımcıların edindikleri bilgi ve becerileri pekiştiren bir tatbikat ve sınavla sona erdi. Bu final aşaması, ekiplerin afet anında sahadaki performansını değerlendirmek ve eğitim sürecindeki kazanımlarını test etmek için kritik öneme sahipti. Böylece, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü personeli, gerçek bir afet durumunda can kaybını minimize etme ve etkili bir şekilde müdahale edebilme kapasitesini artırmış oldu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.