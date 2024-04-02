- Eğitim

Orman ekiplerine 6 günlük yoğun arama ve kurtarma programı

Kastamonu'da, doğal afetlerle mücadele kapasitesini artırmak amacıyla, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü personeline yönelik, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) iş birliği ile altı gün süren kapsamlı bir arama ve kurtarma eğitimi düzenlendi. Bu özel program, afetlere hazırlıklı olma ve deprem sonrası arama-kurtarma operasyonlarında etkin rol alabilme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

İhlas Haber Ajansı
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Orman ekiplerine 6 günlük yoğun arama ve kurtarma programı mask
Orman ekiplerine 6 günlük yoğun arama ve kurtarma programı
Orman ekiplerine 6 günlük yoğun arama ve kurtarma programı
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Hayat Kurtaran Eğitim: Arama ve Kurtarma

AFAD ekiplerinin deneyimli eğitmenleri, Kastamonu'daki yerleşkelerinde, orman personeline yönelik benzersiz bir eğitim serisi gerçekleştirdi. Katılımcılar, enkaz altında kurtarma teknikleri, acil durum müdahalesi ve afet anında hayatta kalma stratejileri gibi hayati konularda teorik ve uygulamalı bilgiler edindiler. Eğitim, afet anında hızlı ve etkili müdahale edebilmenin önemini vurgulayarak, katılımcılara gerçekçi senaryolar üzerinden pratik yapma fırsatı sundu.

Orman ekiplerine 6 günlük yoğun arama ve kurtarma programı

Tatbikat ve Sınavla Tamamlanan Eğitim

Altı günlük yoğun program, katılımcıların edindikleri bilgi ve becerileri pekiştiren bir tatbikat ve sınavla sona erdi. Bu final aşaması, ekiplerin afet anında sahadaki performansını değerlendirmek ve eğitim sürecindeki kazanımlarını test etmek için kritik öneme sahipti. Böylece, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü personeli, gerçek bir afet durumunda can kaybını minimize etme ve etkili bir şekilde müdahale edebilme kapasitesini artırmış oldu.Orman ekiplerine 6 günlük yoğun arama ve kurtarma programı
# eğitim, orman

02 Nis 2024 - 09:40 Kastamonu- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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