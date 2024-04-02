Orman ekiplerine 6 günlük yoğun arama ve kurtarma programı

Hayat Kurtaran Eğitim: Arama ve Kurtarma

AFAD ekiplerinin deneyimli eğitmenleri, Kastamonu'daki yerleşkelerinde, orman personeline yönelik benzersiz bir eğitim serisi gerçekleştirdi. Katılımcılar, enkaz altında kurtarma teknikleri, acil durum müdahalesi ve afet anında hayatta kalma stratejileri gibi hayati konularda teorik ve uygulamalı bilgiler edindiler. Eğitim, afet anında hızlı ve etkili müdahale edebilmenin önemini vurgulayarak, katılımcılara gerçekçi senaryolar üzerinden pratik yapma fırsatı sundu.

Tatbikat ve Sınavla Tamamlanan Eğitim

Altı günlük yoğun program, katılımcıların edindikleri bilgi ve becerileri pekiştiren bir tatbikat ve sınavla sona erdi. Bu final aşaması, ekiplerin afet anında sahadaki performansını değerlendirmek ve eğitim sürecindeki kazanımlarını test etmek için kritik öneme sahipti. Böylece, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü personeli, gerçek bir afet durumunda can kaybını minimize etme ve etkili bir şekilde müdahale edebilme kapasitesini artırmış oldu.