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Evlilikte devlet desteği devam ediyor… İşte koşullar ve şartlar

Evlenmeyi planlayan çiftlere yönelik devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuruları devam ediyor. 150 bin TL'ye kadar destek ve başvuru detayları burada.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Evlilikte devlet desteği devam ediyor… İşte koşullar ve şartlar mask
Evlilikte devlet desteği devam ediyor… İşte koşullar ve şartlar
Evlilikte devlet desteği devam ediyor… İşte koşullar ve şartlar
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Türkiye genelinde evlenmeyi planlayan çiftlere müjdeli haber, devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuruları hız kesmeden devam ediyor. 15 Şubat'ta başlayan ve çiftlere 150 bin TL'ye kadar destek sunan bu kredi, evlilik hazırlıklarında büyük bir kolaylık sağlıyor. Başvuru süreci, şartları ve ödeme planı hakkında detaylı bilgiler ise çiftlerin ilgisini çekiyor.

Faizsiz evlilik kredisi: yeni başlangıçlara destek

Evlilikte devlet desteği devam ediyor… İşte koşullar ve şartlar

Evlilik kredisi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve belirli şartları yerine getiren çiftlere sunuluyor. Bu kapsamda, çiftlerin en az 18 yaşında olmaları ve başvuru yaparken en az 6 aydır ikamet ettikleri ilçede yaşamaları gerekiyor. Ayrıca, resmi nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olmak ve bakanlığın sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek gibi önemli şartlar bulunuyor.

Başvuru süreci ve şartları

Evlilikte devlet desteği devam ediyor… İşte koşullar ve şartlar

Başvurular, 15 Şubat'tan itibaren alınmaya başlandı ve 31 Mart'a kadar devam edecek. Çiftler, başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra bankalar tarafından değerlendirilecek ve kredi sonuçları açıklanacak. Kabul edilen çiftler, 150 bin TL'lik faizsiz krediye sahip olacak ve bu kredi 48 ay vade ile ödenmek zorunda. Kredi ödemeleri, eşit taksitler halinde her ay düzenli olarak yapılacak.

Başvurular nereden yapılıyor?Evlilikte devlet desteği devam ediyor… İşte koşullar ve şartlar

Çiftler, faizsiz evlilik kredisi başvurularını ilgili bankaların şubelerine giderek veya bankaların resmi web siteleri üzerinden yapabilirler. Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden de başvuru işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Deprem bölgelerine öncelikEvlilikte devlet desteği devam ediyor… İşte koşullar ve şartlar

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, öncelikli olarak Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki depremzede gençlerden başvuru alınacak. Bu, deprem bölgelerindeki gençler için önemli bir destek olarak görülüyor.

Geri ödeme planıEvlilikte devlet desteği devam ediyor… İşte koşullar ve şartlar

Kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu, çiftlerin evlilik hazırlıklarını daha rahat bir şekilde planlamalarına olanak tanıyacak.

 

# türkiye, destek, aile, eğitim, ödeme

02 Nis 2024 - 09:39 - Ekonomi

Mahreç  Osman Aykan

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