Korkutan orman yangını! 2 Dönüm alan kül oldu

Yangının Çıkış Nedeni ve Etkileri

16.45 sularında, N.U. isimli vatandaşın, bahçesine döktüğü soba külünün rüzgarın da etkisiyle alev alması sonucu yangın başladı. Alevler, kısa sürede çevredeki ağaçlara sıçrayarak geniş bir alana yayıldı. Olay yerine hızla sevk edilen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme birimlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, 2 dönümlük ormanlık alan kül olurken, olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlatıldı. N.U.'nun sabah saatlerinde sobasının külünü bahçesine dökmesi ve beklenmedik şekilde alev alması, bu tür kazaların nasıl trajik sonuçlar doğurabileceğinin altını çiziyor.

Bölge Sakinlerinin Endişe ve Dua Dolu Anları

Yangının başlamasıyla birlikte, N.U. ve ailesi büyük bir korku yaşadı. Evlerinin yanma ihtimali karşısında derin endişe ve korku içinde olduklarını belirten N.U., "Ev yanar diye ağlıyordum, dua ediyordum" şeklinde konuştu. Olay, hem bölge sakinlerinin hem de yetkililerin doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.