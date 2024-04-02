02 Nis 2024 - 09:45- Asayiş G:

Korkutan orman yangını! 2 Dönüm alan kül oldu

Sinop'un Osmaniye bölgesinde, Eski Değirmen mevkisinde, dikkatsiz bir anın sonucu başlayan orman yangını, yerel itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, yaklaşık 2 dönümlük bir alanın zarar görmesine neden oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Korkutan orman yangını! 2 Dönüm alan kül oldu mask
Korkutan orman yangını! 2 Dönüm alan kül oldu
Korkutan orman yangını! 2 Dönüm alan kül oldu
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Yangının Çıkış Nedeni ve Etkileri

16.45 sularında, N.U. isimli vatandaşın, bahçesine döktüğü soba külünün rüzgarın da etkisiyle alev alması sonucu yangın başladı. Alevler, kısa sürede çevredeki ağaçlara sıçrayarak geniş bir alana yayıldı. Olay yerine hızla sevk edilen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme birimlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Korkutan orman yangını! 2 Dönüm alan kül oldu

Yangında, 2 dönümlük ormanlık alan kül olurken, olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlatıldı. N.U.'nun sabah saatlerinde sobasının külünü bahçesine dökmesi ve beklenmedik şekilde alev alması, bu tür kazaların nasıl trajik sonuçlar doğurabileceğinin altını çiziyor.

Bölge Sakinlerinin Endişe ve Dua Dolu Anları

Yangının başlamasıyla birlikte, N.U. ve ailesi büyük bir korku yaşadı. Evlerinin yanma ihtimali karşısında derin endişe ve korku içinde olduklarını belirten N.U., "Ev yanar diye ağlıyordum, dua ediyordum" şeklinde konuştu. Olay, hem bölge sakinlerinin hem de yetkililerin doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.Korkutan orman yangını! 2 Dönüm alan kül oldu
# orman

02 Nis 2024 - 09:45 Sinop- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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