- Yaşam

Kahve içmek bağırsak kanseri riskini düşürüyor

Hollanda'da yapılan bir araştırma, günde en az iki fincan kahve içmenin, bağırsak kanseri hastalarının hastalığın tekrarlama riskini azalttığını ve erken ölüm olasılığını düşürdüğünü ortaya koyuyor.

Osman Aykan
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Kahve içmek bağırsak kanseri riskini düşürüyor mask
Kahve içmek bağırsak kanseri riskini düşürüyor
Kahve içmek bağırsak kanseri riskini düşürüyor
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Hollanda'da gerçekleştirilen gözlemsel bir araştırma, kahve tüketiminin bağırsak kanseri hastaları için olumlu etkiler barındırdığını ortaya koydu. Bin 719 kişi üzerinde yapılan bu çalışma, günde en az iki fincan kahve içen kolorektal kanser hastalarının, hastalığın tekrarlama riskinin daha düşük olduğunu gösterdi.

Kahve içmek bağırsak kanseri riskini düşürüyor

Erken ölüm riskinde azalma

Kahve içmek bağırsak kanseri riskini düşürüyor

Araştırma sonuçları, kahve tüketiminin sadece kanserin tekrarlama olasılığını azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda erken ölüm riskini de düşürdüğünü belirtiyor. Bu etkinin, bağırsak kanserinin son evreleri hariç, tüm hastalar için geçerli olduğu vurgulanıyor.

Bağırsak kanseri ve tedavi sonrası nüks

Kahve içmek bağırsak kanseri riskini düşürüyor

Günümüzde bağırsak kanseri hastalarının yüzde 30'una kadarı, tedavi sonrasında kanserin yeniden ortaya çıkma riskiyle karşı karşıya. Hollanda'daki bu bulgular, kahvenin bazı kanser hastaları için potansiyel bir hayat kurtarıcı olabileceğini işaret ediyor.

Kahvenin mucizevi gücü:

Kahve içmek bağırsak kanseri riskini düşürüyor

Araştırmaya göre, günde iki fincandan az kahve içen hastalarla kıyaslandığında, günde en az beş fincan kahve tüketenlerin önümüzdeki altı yıl içinde hastalıklarının tekrarlama ihtimali yüzde 32 daha düşük. Ayrıca, kahve tüketimi ile herhangi bir nedenden ölüm riski arasında da belirgin bir ilişki bulunuyor.

Kahve ve bağırsak kanseri üzerine ilk çalışmalardan

Kahve içmek bağırsak kanseri riskini düşürüyor

Wageningen Üniversitesi'nden bilim insanlarının liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi tarafından yürütülen bu çalışma, kahve tüketiminin bağırsak kanseri hastalarının hayatta kalma oranlarını ve hastalığın nüksetme oranlarını nasıl etkilediğini inceleyen ilk çalışmalardan biri olarak dikkat çekiyor.

 

# tedavi

02 Nis 2024 - 09:55 - Yaşam

Mahreç  Osman Aykan

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