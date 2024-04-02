Genç öğrencinin 12 günlük yaşam mücadelesi son buldu!

Bartın Terminal kavşağında 21 Mart Perşembe akşamı korkunç bir trafik kazası meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu yaşanan felaket, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin genç bir öğrencisinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kaza Anı: İki Araç Çarpıştı, Elektrik Direğine Çarptı

Trafik kazası, akşam saatlerinde meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu bir araç kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direği ve trafik tabelalarına çarparak devrildi. Kazada, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kerim Yanık ağır yaralandı.

Yaşam Mücadelesi: 12 Gün Süren Umudun Sonu

Kerim Yanık'ın ağır yaralarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve burada yoğun bakım ünitesinde 12 gün süren bir yaşam mücadelesi verdiği bilgisi alındı. Genç öğrenci bu mücadeleyi kaybetti.

Veda: Kerim Yanık Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kerim Yanık'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Genç öğrenci, memleketi Samsun'un Bafra ilçesine götürülerek, burada son yolculuğuna uğurlandı.