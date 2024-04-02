2024 Yerel Seçimleri sonrası Bolu MHP’den ilk mesaj

2024 Yerel Seçimlerinde Bolu'da %12.13 oy oranı ile üçüncü olan MHP'nin ileri gelenleri Ayhan Çelikkol ve İlhan Durak, seçim sürecindeki destek için teşkilatlara ve Bolu halkına teşekkürlerini sundu. Seçim sonuçlarının Bolu ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, birlik ve beraberlik mesajı veriyorlar.

Bolu MHP'den Seçim Sonrası İlk Açıklama

Bolu'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) İl Başkanı Ayhan Çelikkol ve Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, 2024 Yerel Seçimlerinin ardından birlik ve minnettarlık dolu bir mesaj yayınladılar. %12.13 oy oranıyla şehrin üçüncü büyük partisi olduklarını belirten ikili, seçim sürecinde kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Teşekkürler Bolu

MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol ve Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, seçim sürecinde gösterilen destek ve çaba için Bolu halkına ve teşkilat üyelerine derin minnettarlıklarını ifade ettiler. Bu süreçte emeği geçen her bir bireyin, partinin güçlenmesinde büyük rol oynadığını vurguladılar.

Demokratik sürece saygı ve tebrik

Çelikkol ve Durak, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin şehirde huzur ve güven ortamında tamamlandığını belirterek, aziz milletimizin takdir ve tercihine saygı duyduklarını ifade ettiler. Ayrıca, seçim sonuçlarının hem Bolu'ya hem de ülkemize hayırlı olmasını dilediler ve seçilen tüm belediye başkanlarına, meclis üyelerine başarılar dilediler.

MHP'nin Bolu'daki mücadelesi ve azmi

Seçim sürecinde Bolu, ilçeleri ve beldelerinde zafer için dur durak bilmeden mücadele ettiklerini belirten Çelikkol ve Durak, bu azmin ve kararlılığın, MHP'nin Türk siyasetindeki mihveri ve mihenk taşı olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade ettiler.

Teşkilat ve destekçilere özel teşekkür

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak ve İl Başkanı Ayhan Çelikkol, seçim kampanyası boyunca yanlarında olan MHP Bolu Milletvekili İsmail Algül, Merkez İlçe Başkanı Selami Taşdöven, il ve merkez ilçe yönetimleri, Kaçep Birimi, Ülkü Ocakları, Türkav ve Türkiye Kamu-Sen teşkilatlarına özel teşekkürlerini iletti.

Çelikkol ve Durak, günü kurtarma telaşına kapılmadan, geleceği kurma amacıyla hareket ettiklerini ve tüm teşkilatlarla Bolu halkının hizmetkarı olduklarını vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Bolu ve Türkiye için umutlu bir geleceğin inşasında önemli bir rol oynayacağını belirttiler.