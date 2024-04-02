31 Mart 2024 seçim sonuçlarına göre Bolu Merkez ilçe mahalle muhtarları

Bolu, 31 Mart yerel seçimlerinde muhtarlık seçimleri ile birlikte yeni muhtarlarını karşıladı. Bu demokratik süreç, mahallelerin kalkınmasına ve halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli katkılar sağlayacak. İşte alfabetik sıraya göre düzenlenmiş, muhtar isimleri ve hizmet verecekleri mahalleler:
Abdullah Aktaş - Aşağısoku Mahallesi
Abdullah Çakır - Kuruçay Mahallesi
Arda Kıyasoğlu - Borazanlar Mahallesi
Barış Çeker - İhsaniye Mahallesi
Bülent Can - Çıkınlar Mahallesi
Cengiz Aydoğan - Karaçayır Mahallesi
Cengiz Bulut - Kültür Mahallesi
Derya Bayar - Yaşamkent Mahallesi
Emin Tekemen - Dodurga Mahallesi
Erkan Mutlu - İzzet Baysal Mahallesi
Fatih Şakar - Seyit Mahallesi
İbrahim Özalp - Kürkçüler Mahallesi
İsmail Candan - Çakmaklar Mahallesi
İsmail Çimen - Paşaköy Mahallesi
İsmail Keskin - Yukarısoku Mahallesi
İsmail Usta - Aktaş Mahallesi
İsmail Yaman - Civril Mahallesi
Mehmet Çetin - Tepecik Mahallesi
Mehmet Eymür - Beşkavaklar Mahallesi
Muammer Özkan - Dağkent Mahallesi
Murat Çakır - Sağlık Mahallesi
Mustafa Şengüleç - Akpınar Mahallesi
Niyazi Teke - Sandallar Mahallesi
Nurettin Gündüz - Sümer Mahallesi
Nuray Akmaz - Umutkent Mahallesi
Oğuz Can - Gölyüzü Mahallesi
Sabahattin Aksoy - Küçükberk Köyü
Sabri Şenel - Dodurga Mahallesi
Sedat Atlan - Tabaklar Mahallesi
Selma Hancıoğlu - Bahçelievler Mahallesi
Sema Bostancı - Alpagut Mahallesi
Tolga Toktamış - Karamanlı Mahallesi
Uğur Çalışır - Köroğlu Mahallesi
Yusuf Ahmet Akduman - Büyük Cami Mahallesi
Satılmış Güney - Yenimahalle Mahallesi
Muhtarlık nedir?
Muhtarlık, Türkiye Cumhuriyeti'nin yerel yönetim birimlerinden biridir. Muhtarlar, mahallelerin temel ihtiyaçlarını, sorunlarını ve taleplerini yerel yönetimlere ve ilgili kuruluşlara iletme görevini üstlenirler. Muhtarlık Kanunu'na göre, muhtarlar, mahalle sakinlerinin güvenliği, huzuru ve refahı için gerekli önlemleri alır, resmi dairelerle mahalle halkı arasında köprü görevi görürler.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.