31 Mart 2024 seçim sonuçlarına göre Bolu Merkez ilçe mahalle muhtarları

Bolu, 31 Mart yerel seçimlerinde muhtarlık seçimleri ile birlikte yeni muhtarlarını karşıladı. Bu demokratik süreç, mahallelerin kalkınmasına ve halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli katkılar sağlayacak. İşte alfabetik sıraya göre düzenlenmiş, muhtar isimleri ve hizmet verecekleri mahalleler:

Abdullah Aktaş - Aşağısoku Mahallesi

Abdullah Çakır - Kuruçay Mahallesi

Arda Kıyasoğlu - Borazanlar Mahallesi

Barış Çeker - İhsaniye Mahallesi

Bülent Can - Çıkınlar Mahallesi

Cengiz Aydoğan - Karaçayır Mahallesi

Cengiz Bulut - Kültür Mahallesi

Derya Bayar - Yaşamkent Mahallesi

Emin Tekemen - Dodurga Mahallesi

Erkan Mutlu - İzzet Baysal Mahallesi

Fatih Şakar - Seyit Mahallesi

İbrahim Özalp - Kürkçüler Mahallesi

İsmail Candan - Çakmaklar Mahallesi

İsmail Çimen - Paşaköy Mahallesi

İsmail Keskin - Yukarısoku Mahallesi

İsmail Usta - Aktaş Mahallesi

İsmail Yaman - Civril Mahallesi

Mehmet Çetin - Tepecik Mahallesi

Mehmet Eymür - Beşkavaklar Mahallesi

Muammer Özkan - Dağkent Mahallesi

Murat Çakır - Sağlık Mahallesi

Mustafa Şengüleç - Akpınar Mahallesi

Niyazi Teke - Sandallar Mahallesi

Nurettin Gündüz - Sümer Mahallesi

Nuray Akmaz - Umutkent Mahallesi

Oğuz Can - Gölyüzü Mahallesi

Sabahattin Aksoy - Küçükberk Köyü

Sabri Şenel - Dodurga Mahallesi

Sedat Atlan - Tabaklar Mahallesi

Selma Hancıoğlu - Bahçelievler Mahallesi

Sema Bostancı - Alpagut Mahallesi

Tolga Toktamış - Karamanlı Mahallesi

Uğur Çalışır - Köroğlu Mahallesi

Yusuf Ahmet Akduman - Büyük Cami Mahallesi

Satılmış Güney - Yenimahalle Mahallesi

Muhtarlık nedir?

Muhtarlık, Türkiye Cumhuriyeti'nin yerel yönetim birimlerinden biridir. Muhtarlar, mahallelerin temel ihtiyaçlarını, sorunlarını ve taleplerini yerel yönetimlere ve ilgili kuruluşlara iletme görevini üstlenirler. Muhtarlık Kanunu'na göre, muhtarlar, mahalle sakinlerinin güvenliği, huzuru ve refahı için gerekli önlemleri alır, resmi dairelerle mahalle halkı arasında köprü görevi görürler.