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Süper Lig yolunda Göztepe'nin büyük sınavı

Göztepe, Süper Lig yolunda Kocaelispor'a konuk oluyor. Sakaryaspor'un 9 puan önünde 2. sırada yer alan ekip, galibiyetle büyük avantaj peşinde. Taraftar desteği ve Stoilov'un taktikleri ön planda.

Haber Merkezi
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Süper Lig yolunda Göztepe'nin büyük sınavı
Süper Lig yolunda Göztepe'nin büyük sınavı
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Göztepe, 1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesinde kritik bir virajı daha geride bırakmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, milli maç arasının ardından 28. hafta mücadelesinde Kocaelispor'a konuk olacak. Şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etmeyi hedefleyen Göztepe, rakibini mağlup ederek Süper Lig'e bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Süper Lig yolunda Göztepe'nin büyük sınavı

Göztepe, Kocaelispor karşısında

Göztepe, 1'inci Lig'de kalan 7 maç öncesinde takipçisi Sakaryaspor'un 9 puan önünde, 2'nci sırada yer alıyor. Kocaeli'de alınacak bir galibiyet, sarı-kırmızılıları Süper Lig'e dönüş yolunda büyük bir avantajla ödüllendirecek. Aynı zamanda, Göztepe bu maçla birlikte rakibini de ilk 2 yarışında geride bırakma şansını yakalayacak.

Süper Lig yolunda Göztepe'nin büyük sınavı

Taraftar desteği ve teknik direktörün stratejisi

Göztepe'nin dış saha performansı bu sezon dikkat çekici derecede başarılı. Taraftarlar, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda kendilerine ayrılan deplasman tribünü biletlerini hızla tüketti ve takımı yalnız bırakmayacaklarını gösterdi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki ekip, çıktığı 15 maçın 11'ini kazanarak etkileyici bir performans sergiledi. Stoilov, zorlu Kocaelispor deplasmanı öncesi oyuncularını sakin kalmaları ve son vuruşlarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Süper Lig yolunda Göztepe'nin büyük sınavı

Sakatlık durumu ve maç öncesi hazırlıklar

Göztepe'de sakatlığı devam eden orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, Kocaelispor karşısında forma giyemeyecek. Bu eksiklik, takımın maç öncesi hazırlıklarında dikkate alınması gereken bir faktör. Buna rağmen, sarı-kırmızılılar zorlu mücadele öncesi moral ve motivasyon olarak yüksek bir seviyede.

 

 

 

 

02 Nis 2024 - 10:17 İzmir- Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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