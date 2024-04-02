BESOB Başkanı Tahir Gayret'ten yerel seçimler sonrası birlik mesajı

Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Tahir Gayret, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi. Sandık başına giderek demokrasiye ve ülkenin geleceğine sahip çıkan herkese teşekkür eden Gayret, yeni dönemin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomi için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Yeni Dönemde Ekonomik Öncelikler

Tahir Gayret, seçimlerin geride bırakılmasıyla birlikte, Türkiye'nin önünde ekonomik anlamda atılması gereken önemli adımlar olduğunu belirtti. Enflasyonla mücadelede para ve maliye politikalarının eşgüdüm içinde olmasının önemine değinen Gayret, yapısal reformların hızlandırılmasının ve mesleki eğitimin güçlendirilmesinin yanı sıra, vergi reformu, yargının etkinliğinin artırılması ve depreme dayanıklı şehirlerin oluşturulması gibi konuların öncelikli olduğunu ifade etti.

Teknolojik ve Yeşil Dönüşüm Vurgusu

Başkan Gayret, Türkiye'nin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliği için alınması gereken önlemlere de dikkat çekti. Yeşil ve dijital dönüşüme hazırlık, kilit teknolojilerin kazandırılması, yeni sanayi havzalarının oluşturulması gibi alanlarda atılacak adımların önemine vurgu yaptı.

86 Milyonun Birlikteliği İle Aydınlık Geleceğe

Gayret, Türkiye'nin cumhuriyetin ikinci yüzyılında daha müreffeh, huzurlu ve mutlu bir geleceğe doğru ilerlemesi için 86 milyonun birlikteliğinin ve ortak akıl yürütmenin önemini vurguladı. İş dünyası olarak daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracata odaklanacaklarını belirterek, milletin kararına saygı duymanın ve geleceğe birlikte yürümenin zamanı olduğunu kaydetti.