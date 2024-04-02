İYİ Parti'den çok önemli seçim açıklaması

Akşener Olağanüstü Kongre kararını açıkladı

İYİ Parti, Meral Akşener liderliğinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında önemli bir kararla yol haritasını çiziyor. Akşener, partinin genel merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, seçim sonuçlarının ardından partinin yenilenme sürecine gireceğini ve olağanüstü seçimli bir kongre düzenleneceğini bildirdi.

Seçimlerin ardından İYİ Parti'den ilk adımlar

Seçim sonuçlarının Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyen Akşener, yeni seçilen yerel yöneticileri kutladı. Ayrıca, seçimlerin Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir şekilde gerçekleştiğini ve Türkiye'nin demokrasi geleneğine katkı sağladığını vurguladı.

Seçmen iradesinin önemi ve siyasi mesajlar

Akşener, seçmen iradesinin tartışılamaz olduğunu belirterek, demokrasilerde her konunun tartışılabileceğini ancak seçmen iradesinin tartışma konusu olamayacağını ifade etti. Seçimlerdeki katılım oranındaki düşüşün tüm siyasi partiler tarafından dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

Milletten gelen mesaj ve İYİ Parti'nin yol haritası

Milletin seçimlerle kutuplaşma ve suni kavgalardan yorulduğunu gösterdiğini belirten Akşener, İYİ Parti'nin seçim sonuçlarına ilişkin detaylı bir değerlendirme yapacağını ve milletin mesajını doğru okuyarak gereken adımları atacağını söyledi.

Yenilenme sürecinde olağanüstü kongre

Parti tüzüğünün kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak, Akşener en kısa sürede olağanüstü seçimli bir kongre düzenleneceğini açıkladı. Bu kararın, parti içi yenilenme ve milletin beklentilerine cevap verme amacını taşıdığını vurguladı.

İYİ Parti'nin milletle beraberliği vurgusu

Akşener, İYİ Parti'nin Türkiye'nin huzur, hak ve refah arayışında dün olduğu gibi bugün de milletin yanında olacağını belirtti. Partinin, milletin iradesine saygı duyarak, her zaman onun yanında yer alacağını ifade etti.