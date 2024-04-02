Altay'ın Bandırmaspor ile zorlu dansı!

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında futbol severlerin nabzını yükseltecek bir karşılaşma ekranlara taşınacak. İzmir'in köklü takımlarından Altay, yarın akşam Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Bandırmaspor'u ağırlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği bu zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Puan tablosu ve play-off yarışı

Ligde geride bırakılan 27 haftanın ardından Altay, 15 puanla küme düşme hattının hemen üstünde, 17. sırada yer alıyor. Konuk ekip Bandırmaspor ise 41 puanla 8. sırada bulunarak play-off hattı için mücadele veriyor. Her iki takım açısından da kritik öneme sahip bu maç, ligdeki dengeleri değiştirebilir.

Maçın stratejik önemi

Siyah-beyazlılar, Bandırmaspor karşısında galibiyet alarak son 3 maçlık mağlubiyet serisine son verme peşinde. Konuk ekip ise, sezonun ilk yarısında kendi evinde Altay'ı 2-0 mağlup etmenin avantajıyla, tekrar play-off hattına girmeyi hedefliyor.

Hakem kadrosu ve deneyim

Karşılaşmanın yönetimi, Trabzon bölgesinden deneyimli hakem Furkan Aksuoğlu'na emanet. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını ise Özgür Ertem ve Ömer Lütfü Aydın yapacak. Bu önemli maçta hakem triosunun tecrübesi, sahadaki adaletin sağlanmasında kilit rol oynayacak.