- Siyaset

İsmail Akgül’den seçim teşekkürleri ve gelecek vizyonu açıklaması

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında emeği geçen tüm teşkilat ve destekçilere teşekkür ederek, Bolu için birlik ve beraberlik mesajı verdi. MHP, Bolu'da hizmet ve mücadele ruhunu sürdürme sözü verdi.

Arzu Sarı
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İsmail Akgül’den seçim teşekkürleri ve gelecek vizyonu açıklaması mask
İsmail Akgül’den seçim teşekkürleri ve gelecek vizyonu açıklaması
İsmail Akgül’den seçim teşekkürleri ve gelecek vizyonu açıklaması
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Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Bolu İl Teşkilatı, 2022 Aralık ayından itibaren verdiği mücadele ve hizmetlerin ardından, tüm katkıda bulunanlara teşekkür mesajı yayımladı. Bu mesaj, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Parti, hiçbir zaman kibirlenmeden ve gönül kırmadan, toplumu birleştirerek ve ayırım yapmadan hizmet verme yolunda ilerlediklerini belirtti.

İsmail Akgül’den seçim teşekkürleri ve gelecek vizyonu açıklaması

Hizmet ve Mücadele Ruhu

Akgül, MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak ve diğer önemli teşkilat mensupları ile birlikte, Bolu ve çevresindeki il ve ilçelerde hizmet ve mücadele ruhu içinde olduklarını vurguladı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin Bolu için yeni başlangıçlar ve fırsatlar sunduğunu dile getiren Akgül, bu süreçte emek veren herkese minnettar olduklarını ifade etti.İsmail Akgül’den seçim teşekkürleri ve gelecek vizyonu açıklaması

Teşekkürler ve Yeni Döneme Bakış

Seçim sürecinde görev alan sandık görevlilerinden, basın mensuplarına, teşkilat üyelerinden, kadın kolları ve Ülkü Ocakları'na kadar geniş bir destek ağına teşekkür eden Akgül, aynı zamanda Bolu halkının takdiriyle göreve başlayacak yeni yerel yönetim kadrolarına başarılar diledi. Bolu'da birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Akgül, gelecek dönemde de Bolu'nun iyiliği için çalışacaklarını belirtti.İsmail Akgül’den seçim teşekkürleri ve gelecek vizyonu açıklaması
# başkan, seçim, Medya, mhp, belediye

02 Nis 2024 - 12:30 Bolu/ Bolu- Siyaset

Mahreç  Arzu Sarı

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