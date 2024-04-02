İsmail Akgül’den seçim teşekkürleri ve gelecek vizyonu açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Bolu İl Teşkilatı, 2022 Aralık ayından itibaren verdiği mücadele ve hizmetlerin ardından, tüm katkıda bulunanlara teşekkür mesajı yayımladı. Bu mesaj, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Parti, hiçbir zaman kibirlenmeden ve gönül kırmadan, toplumu birleştirerek ve ayırım yapmadan hizmet verme yolunda ilerlediklerini belirtti.

Hizmet ve Mücadele Ruhu

Akgül, MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak ve diğer önemli teşkilat mensupları ile birlikte, Bolu ve çevresindeki il ve ilçelerde hizmet ve mücadele ruhu içinde olduklarını vurguladı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin Bolu için yeni başlangıçlar ve fırsatlar sunduğunu dile getiren Akgül, bu süreçte emek veren herkese minnettar olduklarını ifade etti.

Teşekkürler ve Yeni Döneme Bakış

Seçim sürecinde görev alan sandık görevlilerinden, basın mensuplarına, teşkilat üyelerinden, kadın kolları ve Ülkü Ocakları'na kadar geniş bir destek ağına teşekkür eden Akgül, aynı zamanda Bolu halkının takdiriyle göreve başlayacak yeni yerel yönetim kadrolarına başarılar diledi. Bolu'da birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Akgül, gelecek dönemde de Bolu'nun iyiliği için çalışacaklarını belirtti.