02 Nis 2024 - 13:00- Gündem G:

Onarın yapılan Mudurnu-Bolu bağlantı yolu trafiğe kapatıldı; Ulaşım servis yolundan sağlanacak

Nisan 2024'te Türkiye genelinde yolculuk yapmayı planlayan sürücüler için önemli yol durumu güncellemeleri. İzmir, Aydın, Bolu, Mudurnu, İzmit ve daha birçok bölgede devam eden yol çalışmaları ve kapalı yollar hakkında bilmeniz gerekenler haberimizde…

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Onarın yapılan Mudurnu-Bolu bağlantı yolu trafiğe kapatıldı; Ulaşım servis yolundan sağlanacak mask
Onarın yapılan Mudurnu-Bolu bağlantı yolu trafiğe kapatıldı; Ulaşım servis yolundan sağlanacak
Onarın yapılan Mudurnu-Bolu bağlantı yolu trafiğe kapatıldı; Ulaşım servis yolundan sağlanacak
+8
Haber albümü için resme tıklayın

TEM Otoyolu'nda önemli altyapı çalışması

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Sınırı ile İzmit Doğu Kavşağı arasında kalan TEM Otoyolu'nda, fiber optik kablo haberleşme altyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu kesimlerde seyahat edecek sürücülerin, trafik işaretleri ve yönlendirmelere ekstra dikkat göstermeleri gerekiyor.

Onarın yapılan Mudurnu-Bolu bağlantı yolu trafiğe kapatıldı; Ulaşım servis yolundan sağlanacak

İzmir-Aydın Otoyolu'nda yenileme faaliyetleri

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 43 ile 46. kilometreleri arasında, Belevi Kavşağı yakınlarında üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. 27 Mart - 7 Nisan tarihleri arasında Aydın-İzmir yönünde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer şeritler üzerinden sağlanacak.

Onarın yapılan Mudurnu-Bolu bağlantı yolu trafiğe kapatıldı; Ulaşım servis yolundan sağlanacak

Ankara-Niğde Otoyolu'nda bakım ve onarım

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı bağlantı yolunun ilk 2 kilometresinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ankara ve Niğde yönlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşımın diğer şeritlerden kontrollü bir şekilde yapılması planlanıyor.
Onarın yapılan Mudurnu-Bolu bağlantı yolu trafiğe kapatıldı; Ulaşım servis yolundan sağlanacak

Antalya-Korkuteli yolu yapım çalışmaları

Antalya-Korkuteli yolunun başlangıç kısmında, yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşımın bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ettirilmesi gerekiyor.Onarın yapılan Mudurnu-Bolu bağlantı yolu trafiğe kapatıldı; Ulaşım servis yolundan sağlanacak

Zonguldak-Devrek yolunda güvenlik önlemleri

Zonguldak-Devrek yolunun 4 ile 5. kilometreleri arasında, şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle Zonguldak yönü kısa süreliğine trafiğe kapatılacak.Onarın yapılan Mudurnu-Bolu bağlantı yolu trafiğe kapatıldı; Ulaşım servis yolundan sağlanacak

Mudurnu-Bolu yolunda köprü inşaatı

Mudurnu-Bolu yolunun 46 ile 48. kilometreleri arasında gerçekleştirilen köprü yapım çalışmaları nedeniyle, yol her iki yönde de trafiğe kapatılmış durumda. Ulaşım, alternatif olarak belirlenen servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.Onarın yapılan Mudurnu-Bolu bağlantı yolu trafiğe kapatıldı; Ulaşım servis yolundan sağlanacak

Çanakkale-Çan Yol yapım faaliyetleri

Çanakkale-Çan yolunun 17 ile 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sürdürülüyor. Bu bölgede ulaşım, çalışmalar sebebiyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilecek.Onarın yapılan Mudurnu-Bolu bağlantı yolu trafiğe kapatıldı; Ulaşım servis yolundan sağlanacak

Rize-Ardeşen-Arhavi yolunda tünel bakımı

Rize-Ardeşen-Arhavi yolunun 30. kilometresinde yer alan Kıyıcık Tüneli'nde, elektrik ve elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. 1 Nisan 2024 tarihinde, 08:00-18:00 saatleri arasında tünelin güney tüpünde ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanacak.

# ankara, nisan, trafik, mudurnu, elektrik

02 Nis 2024 - 13:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL