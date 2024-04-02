Bolu yine Tanju Özcan dedi, seçim zaferi ve yüksek oy oranı sevgi seline dönüştü

31 Mart 2024 Pazar günü yapılan yerel seçimler, Bolu'da büyük bir heyecana sahne oldu. CHP'nin adayı Tanju Özcan, bir önceki dönemde olduğu gibi yine seçimleri önde tamamladı. Disiplin kurulu tarafından partiden ihraç edilmişti ancak daha sonra geri dönen Özcan, bu sefer %52,80 oy oranıyla zaferini ilan etti. AK Parti'nin adayı Muhammed Emin Demirkol ise %28,84 ile ikinci sırada yer aldı.
Tanju Özcan'dan Zafer Çağrısı
Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Tanju Özcan, Twitter üzerinden tüm Bolulu hemşehrilerini zaferini kutlamak üzere Bolu Belediyesi önüne davet etti. Özcan, paylaşımında "Kazandık" ifadesini kullanarak büyük bir sevinç yaşadığını belirtti.
Bolu'da Kimler Yarıştı?
Bu seçimde Bolu halkı, çok sayıda aday arasından tercihini yapma şansına sahipti. Adaylar arasında Muhammed Emin Demirkol (AKP), Tanju Özcan (CHP), İlhan Durak ( MHP), İsa Sayın (Saadet Partisi), Veli Saçılık (DEM Parti) gibi isimler yer aldı. Bolu'daki renkli aday listesi, seçimlerin çekişmeli geçmesine zemin hazırladı.
2019 Seçimlerine Kısa Bir Bakış
31 Mart 2019 tarihinde yapılan önceki yerel seçimlerde ise CHP'den Tanju Özcan, %52,7 oy alarak zaferini ilan etmişti. AKP'den Fatih Metin ise %44,7 ile onu takip etmişti. Saadet Partisi ve diğer partilerin adayları ise daha düşük oranlarda oy alarak sıralamada yerlerini aldılar.
ADAYLAR KİMLERDİ;
AKP - Muhammed Emin Demirkol
CHP - Tanju Özcan
MHP - İlhan Durak
Saadet Partisi - İsa Sayın
DEM Parti - Veli Saçılık
Yeniden Refah Partisi - Faruk Bayrakdar
İYİ Parti - Mansur Şen
Demokrat Parti - Şerafettin Yalçın
HÜDAPAR - Şükrü Deniz
HAK-PAR - Makfure Tunç
BTP - Mustafa Yağcı
TKP - Azize Ergün
DSP - Sevil Değirmenci
DEVA - Nadir Gürkan Yetkin
TİP - Aslı Nur Yılmaz
Zafer Partisi - İlkay Bayrak
Millet Partisi -Latif Ural
TKH - Gürseli Kara
Adalet Birlik Partisi -Burcu Kurtoğlu
Milli Yol Partisi - Elvan Coşkun
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.