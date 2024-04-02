Bolu yine Tanju Özcan dedi, seçim zaferi ve yüksek oy oranı sevgi seline dönüştü

31 Mart 2024 Pazar günü yapılan yerel seçimler, Bolu'da büyük bir heyecana sahne oldu. CHP'nin adayı Tanju Özcan, bir önceki dönemde olduğu gibi yine seçimleri önde tamamladı. Disiplin kurulu tarafından partiden ihraç edilmişti ancak daha sonra geri dönen Özcan, bu sefer %52,80 oy oranıyla zaferini ilan etti. AK Parti'nin adayı Muhammed Emin Demirkol ise %28,84 ile ikinci sırada yer aldı.

Tanju Özcan'dan Zafer Çağrısı

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Tanju Özcan, Twitter üzerinden tüm Bolulu hemşehrilerini zaferini kutlamak üzere Bolu Belediyesi önüne davet etti. Özcan, paylaşımında "Kazandık" ifadesini kullanarak büyük bir sevinç yaşadığını belirtti.

Bolu'da Kimler Yarıştı?

Bu seçimde Bolu halkı, çok sayıda aday arasından tercihini yapma şansına sahipti. Adaylar arasında Muhammed Emin Demirkol (AKP), Tanju Özcan (CHP), İlhan Durak ( MHP), İsa Sayın (Saadet Partisi), Veli Saçılık (DEM Parti) gibi isimler yer aldı. Bolu'daki renkli aday listesi, seçimlerin çekişmeli geçmesine zemin hazırladı.

2019 Seçimlerine Kısa Bir Bakış

31 Mart 2019 tarihinde yapılan önceki yerel seçimlerde ise CHP'den Tanju Özcan, %52,7 oy alarak zaferini ilan etmişti. AKP'den Fatih Metin ise %44,7 ile onu takip etmişti. Saadet Partisi ve diğer partilerin adayları ise daha düşük oranlarda oy alarak sıralamada yerlerini aldılar.

ADAYLAR KİMLERDİ;

AKP - Muhammed Emin Demirkol

CHP - Tanju Özcan

MHP - İlhan Durak

Saadet Partisi - İsa Sayın

DEM Parti - Veli Saçılık

Yeniden Refah Partisi - Faruk Bayrakdar

İYİ Parti - Mansur Şen

Demokrat Parti - Şerafettin Yalçın

HÜDAPAR - Şükrü Deniz

HAK-PAR - Makfure Tunç

BTP - Mustafa Yağcı

TKP - Azize Ergün

DSP - Sevil Değirmenci

DEVA - Nadir Gürkan Yetkin

TİP - Aslı Nur Yılmaz

Zafer Partisi - İlkay Bayrak

Millet Partisi -Latif Ural

TKH - Gürseli Kara

Adalet Birlik Partisi -Burcu Kurtoğlu

Milli Yol Partisi - Elvan Coşkun