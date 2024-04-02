31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrası itiraz süreci başladı

Bolu ve Türkiye'de seçim itiraz süreci başlıyor

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tamamlanmasının ardından, Bolu'da ve Türkiye'nin dört bir yanında seçim sonuçlarına itiraz süreci resmi olarak start aldı. Bu süreç, seçim sonuçlarının yasal çerçevede kesinleştirilmesi için büyük önem taşıyor.

İtiraz için belirlenen zaman çizelgesi

İlk adım olarak, sandık kurulu kararlarına yönelik itirazlar 2 Nisan saat 15.00'e kadar yapılabilecek. Bu başvuruların ardından, ilçe seçim kurulları itirazları iki gün içerisinde, yani 4 Nisan Perşembe günü saat 17.00'ye kadar inceleyecek ve kararını verecek.

İl seçim kurulları aşamasına geçiş

İlçe seçim kurullarından alınan kararlara yönelik itirazlar, sonraki aşamada İl Seçim Kurulları'na taşınacak. Bu itirazlar için son tarih 5 Nisan saat 17.00 olarak belirlendi. İl seçim kurulları, kendilerine ulaşan başvuruları iki gün içinde sonuçlandıracak.

YSK'ya ulaşan itirazlar ve nihai kararlar

Eğer il seçim kurulu kararlarına itiraz edilirse, son durak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olacak. Siyasi partilerin YSK'ya itirazları için son gün 10 Nisan. YSK, itirazları üç gün içinde değerlendirip, 13 Nisan tarihinde kesin sonuçları açıklayacak.

YSK'nın özel bayram mesaisi

İtiraz sürecinin son günleri, YSK'nın bayram dönemine denk gelebileceği için, Kurul bu dönemde de itirazları değerlendirmek üzere çalışacak. Bu, seçim süreçlerinin titizlikle ve kesintisiz bir şekilde yürütüldüğünün altını çizer.

Seçim itirazlarının demokratik süreçteki yeri

Seçim itiraz süreçleri, demokrasinin temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor. Seçim sonuçlarının adil ve şeffaf bir şekilde tescil edilmesini sağlayan bu adımlar, seçimlerin güvenilirliğini artırıyor. Bu süreç, tüm partiler ve adaylar için eşit haklar sunuyor ve demokratik işleyişin bir göstergesi olarak önem taşıyor.