DÜTAGAM'dan sıfır atık başarısı! Tarımsal atıklar gübreye dönüşüyor

Organik Gübre Üretimi ve Çevre Dostu Uygulamalar

DÜTAGAM, özellikle tarımsal atıkları organik gübreye dönüştürerek hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hem de sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkıda bulunuyor. Fındık dalı, pirinç kavuzu, mısır koçanı gibi atıklardan elde edilen organik gübreler, üniversitenin çeşitli bitkisel üretim alanlarında kimyasal gübrelerin yerini alıyor. Bu sayede, DÜTAGAM sıfır atık felsefesini başarıyla uygulayarak çevre dostu bir model sergiliyor.

Katma Değerli Ürünler ve Bölgesel Kalkınma

DÜTAGAM'ın faaliyetleri sadece atık yönetimiyle sınırlı kalmıyor. Merkez, tıbbi ve yenilebilir mantar üretimi gibi katma değerli tarımsal ürünlerin elde edilmesine de öncülük ediyor. Bu üretimlerle bölgesel kalkınmaya destek sağlanıyor. Ayrıca, merkez tarafından geliştirilen peyzaj tasarımı ve bitki su ihtiyacını azaltıcı renkli malç materyalleri, sürdürülebilir çevre yönetiminin önemli unsurları arasında yer alıyor.

Uluslararası Alanda Tanınma ve Eğitim Çalışmaları

DÜTAGAM, sıfır atık alanındaki çalışmalarıyla uluslararası alanda da tanınmaya başladı. Emine Erdoğan'ın liderliğindeki sıfır atık hareketiyle uyumlu şekilde, merkez sıfır atık bilincinin yayılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlama hedefleri doğrultusunda eğitim programları ve seminerler düzenliyor. Bu çalışmalarla toplumsal bilinç artırılıyor ve sıfır atık prensipleri daha geniş kitlelere ulaştırılıyor.

DÜTAGAM'ın başarıları, sıfır atık uygulamalarının ne kadar etkili ve değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Tarımsal atıkların değerli kaynaklara dönüştürülmesiyle hem çevre korunuyor hem de sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkılarda bulunuluyor.