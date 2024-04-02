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DÜTAGAM'dan sıfır atık başarısı! Tarımsal atıklar gübreye dönüşüyor

DÜTAGAM, tarımsal atıkları organik gübreye dönüştürerek çevreyi koruyor ve sürdürülebilir tarım için çözümler sunuyor. Sıfır atık ve çevre dostu projelerle dikkat çekiyor.

İhlas Haber Ajansı
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DÜTAGAM'dan sıfır atık başarısı! Tarımsal atıklar gübreye dönüşüyor mask
DÜTAGAM'dan sıfır atık başarısı! Tarımsal atıklar gübreye dönüşüyor
DÜTAGAM'dan sıfır atık başarısı! Tarımsal atıklar gübreye dönüşüyor
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Organik Gübre Üretimi ve Çevre Dostu Uygulamalar

DÜTAGAM, özellikle tarımsal atıkları organik gübreye dönüştürerek hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hem de sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkıda bulunuyor. Fındık dalı, pirinç kavuzu, mısır koçanı gibi atıklardan elde edilen organik gübreler, üniversitenin çeşitli bitkisel üretim alanlarında kimyasal gübrelerin yerini alıyor. Bu sayede, DÜTAGAM sıfır atık felsefesini başarıyla uygulayarak çevre dostu bir model sergiliyor.

DÜTAGAM'dan sıfır atık başarısı! Tarımsal atıklar gübreye dönüşüyor

Katma Değerli Ürünler ve Bölgesel Kalkınma

DÜTAGAM'ın faaliyetleri sadece atık yönetimiyle sınırlı kalmıyor. Merkez, tıbbi ve yenilebilir mantar üretimi gibi katma değerli tarımsal ürünlerin elde edilmesine de öncülük ediyor. Bu üretimlerle bölgesel kalkınmaya destek sağlanıyor. Ayrıca, merkez tarafından geliştirilen peyzaj tasarımı ve bitki su ihtiyacını azaltıcı renkli malç materyalleri, sürdürülebilir çevre yönetiminin önemli unsurları arasında yer alıyor.DÜTAGAM'dan sıfır atık başarısı! Tarımsal atıklar gübreye dönüşüyor

Uluslararası Alanda Tanınma ve Eğitim Çalışmaları

DÜTAGAM, sıfır atık alanındaki çalışmalarıyla uluslararası alanda da tanınmaya başladı. Emine Erdoğan'ın liderliğindeki sıfır atık hareketiyle uyumlu şekilde, merkez sıfır atık bilincinin yayılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlama hedefleri doğrultusunda eğitim programları ve seminerler düzenliyor. Bu çalışmalarla toplumsal bilinç artırılıyor ve sıfır atık prensipleri daha geniş kitlelere ulaştırılıyor.DÜTAGAM'dan sıfır atık başarısı! Tarımsal atıklar gübreye dönüşüyor

DÜTAGAM'ın başarıları, sıfır atık uygulamalarının ne kadar etkili ve değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Tarımsal atıkların değerli kaynaklara dönüştürülmesiyle hem çevre korunuyor hem de sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkılarda bulunuluyor.

# uluslararası, destek, eğitim, tarım, üretim, çevre

02 Nis 2024 - 11:11 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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