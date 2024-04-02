- Asayiş

Bayram öncesi trafik denetimleri yoğunlaştı

Düzce'de Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimleri artırıldı. 25-31 Mart'ta 10 bin 478 araç denetlendi, 823 sürücüye ceza uygulandı, 96 araç men edildi. Huzur ve güvenlik ön planda.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Bayram öncesi trafik denetimleri yoğunlaştı mask
Bayram öncesi trafik denetimleri yoğunlaştı
Bayram öncesi trafik denetimleri yoğunlaştı
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Geniş Çaplı Trafik Denetimleri

İl genelinde yapılan denetimler, özellikle ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri kullanmama, ışık donanımı eksiklikleri, kırmızı ışık ihlali, hız limitlerine uymama ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme gibi trafik kurallarının ihlali üzerine yoğunlaştı. Bu kapsamda, toplamda 10 bin 478 araç ve sürücüsü denetimden geçirildi. Denetimler sırasında 369 motosiklet ve 68 okul servisi de detaylı bir şekilde incelendi.

Bayram öncesi trafik denetimleri yoğunlaştı

Uygulanan Cezalar ve Trafikten Men Edilen Araçlar

Denetimler neticesinde, trafik kurallarına uymayan 823 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, trafik güvenliğini tehlikeye atan 96 araç ise trafikten men edildi. Bu adımlarla trafik güvenliğinin artırılması ve olası kazaların önüne geçilmesi hedeflendi.Bayram öncesi trafik denetimleri yoğunlaştı

Sürekli Denetim ve Huzur Uygulamaları

Düzce’de trafik denetimleri, huzur uygulamaları çerçevesinde aralıksız bir şekilde devam ediyor. Polis ve jandarma ekipleri, il genelinde trafik kurallarının ihlal edilmesinin önüne geçmek ve vatandaşların bayramı huzurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.Bayram öncesi trafik denetimleri yoğunlaştı
# trafik, araç, düzce, polis, jandarma

02 Nis 2024 - 11:17 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL