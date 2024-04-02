Bayram öncesi trafik denetimleri yoğunlaştı

Geniş Çaplı Trafik Denetimleri

İl genelinde yapılan denetimler, özellikle ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri kullanmama, ışık donanımı eksiklikleri, kırmızı ışık ihlali, hız limitlerine uymama ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme gibi trafik kurallarının ihlali üzerine yoğunlaştı. Bu kapsamda, toplamda 10 bin 478 araç ve sürücüsü denetimden geçirildi. Denetimler sırasında 369 motosiklet ve 68 okul servisi de detaylı bir şekilde incelendi.

Uygulanan Cezalar ve Trafikten Men Edilen Araçlar

Denetimler neticesinde, trafik kurallarına uymayan 823 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, trafik güvenliğini tehlikeye atan 96 araç ise trafikten men edildi. Bu adımlarla trafik güvenliğinin artırılması ve olası kazaların önüne geçilmesi hedeflendi.

Sürekli Denetim ve Huzur Uygulamaları

Düzce’de trafik denetimleri, huzur uygulamaları çerçevesinde aralıksız bir şekilde devam ediyor. Polis ve jandarma ekipleri, il genelinde trafik kurallarının ihlal edilmesinin önüne geçmek ve vatandaşların bayramı huzurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.