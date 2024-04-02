Gerede'de seçim heyecanı, amca ve yeğenin başa baş yarışı

Amca Yeğenin Mücadelesi Gerede'yi Salladı

Bolu'nun Gerede ilçesinde seçim, gerçek bir aile dramına sahne oldu. AK Partili Mustafa Allar, iki dönemdir yürüttüğü belediye başkanlığı görevi için bu sefer yeğeni Akif Allar ile yarıştı. Büyük Birlik Partisi'nden aday olan Akif Allar, amcasına meydan okudu. Ancak, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonucuna göre, Mustafa Allar yeğenini 73 oy farkla geçerek üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturdu.

Gerede Seçimlerinin Galibi Kim Oldu?

16,548 seçmenin bulunduğu Gerede'de, Mustafa Allar 4,526 oy alarak zaferini ilan etti. Rakibi Akif Allar ise 4,453 oy ile az bir farkla geride kaldı. Yarışın bu kadar kıyasıya geçmesi, Gerede'de büyük bir ilgiyle takip edildi. Akif Allar'ın seçim sonuçlarına itiraz etmeye hazırlandığı ve ilçe seçim kuruluna başvuru yapacağı konuşuluyor.

Bu seçim, sadece Gerede'nin değil, tüm Türkiye'nin dikkatini çeken bir aile rekabetine sahne oldu. Amca ve yeğenin bu başa baş mücadelesi, siyasi arenada nadiren rastlanan bir durum olarak kayıtlara geçti.