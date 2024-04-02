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BAİBÜ’ye iç organ, kas ve iskelet sistemi alınacak

BAİBÜ Tıp Fakültesi için anatomik maket ihalesi düzenleniyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, öğrencilerin pratik eğitim deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla beyin, dalak ve böbrek gibi anatomik maketlerin alımı için ihale düzenliyor. İhale şartları, ihale nerede yapılacak? Haberimizde…

Sadiye Dura
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BAİBÜ’ye iç organ, kas ve iskelet sistemi alınacak mask
BAİBÜ’ye iç organ, kas ve iskelet sistemi alınacak
BAİBÜ’ye iç organ, kas ve iskelet sistemi alınacak
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Eğitimde yenilikçi adımlar

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Tıp Fakültesi öğrencilerine sunulan eğitim kalitesini bir üst seviyeye taşımak için önemli bir girişimde bulunuyor. Anatomik maket alımı, bu yenilikçi adımın bir parçası olarak öne çıkıyor.

BAİBÜ’ye iç organ, kas ve iskelet sistemi alınacak

İhaleye doğru

Üniversite, öğrencilerin eğitiminde kullanılmak üzere 16 farklı kalemde anatomik maket alımı için ihale sürecini başlattı. Bu ihale, öğrencilere sağlanacak eğitim materyallerinin çeşitliliğini ve kalitesini artırmayı hedefliyor.

BAİBÜ’ye iç organ, kas ve iskelet sistemi alınacak

Teslimatın zaman çizelgesi

İhale sonucunda seçilecek yüklenici firma, anlaşmanın imzalanmasından sonra 90 gün içinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Laboratuvarına malzemeleri teslim edecek. Bu süreç, eğitim materyallerinin zamanında ve eksiksiz ulaşımını garanti altına alıyor.BAİBÜ’ye iç organ, kas ve iskelet sistemi alınacak

İhalenin yeri ve zamanı

Bu önemli ihale, 16 Nisan 2024 Salı günü saat 13.30'da, üniversitenin İdari Birimler Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyen firmaların bu tarihte hazır bulunmaları gerekiyor.BAİBÜ’ye iç organ, kas ve iskelet sistemi alınacak

Kaliteli eğitimin önemi

Anatomik maketlerin alımı, Tıp Fakültesi öğrencilerinin daha etkili ve uygulamalı öğrenim deneyimleri yaşamasını sağlayacak. Bu, öğrencilerin mesleki becerilerinin gelişimine doğrudan katkıda bulunacak bir yatırımdır.BAİBÜ’ye iç organ, kas ve iskelet sistemi alınacak

İhale sürecine katılım

İhaleye katılmak isteyen firmalar, belirlenen tarih ve saatte, ilgili toplantı salonunda yerlerini alacaklar. İhale süreci ve katılım koşulları, üniversitenin resmi duyurularında detaylı bir şekilde açıklanacak.BAİBÜ’ye iç organ, kas ve iskelet sistemi alınacak

Öğrencilere yapılan yatırım

Bu ihale, üniversitenin öğrencilerine sağladığı eğitim kalitesini artırma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Alınacak olan anatomik maketler, öğrencilerin eğitimine önemli bir katkı sağlayacak.BAİBÜ’ye iç organ, kas ve iskelet sistemi alınacak

İhalenin eğitime katkısı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından düzenlenen bu ihale, eğitimde kullanılacak malzemelerin kalitesini önemli ölçüde artırarak, üniversitenin eğitim standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor. Bu girişim, öğrencilerin daha donanımlı ve uygulamalı bir eğitim almasını sağlayacak.

# nisan, eğitim, tarih

02 Nis 2024 - 17:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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