Tesla Model X faciası! 2 Yaşındaki çocuk annesine çarptı

Tesla'nın Mahkemelik Skandalı: 2 Yaşındaki Çocuk Model X ile Annesine Çarpıyor

Santa Clara İlçesinde, Tesla'nın teknolojisinin bir aileyi srounla karşı karşıya bıraktığı iddiasıyla başlatılan jürili bir dava bu ay içinde başlıyor. Bu dava, otomobil devi Tesla'yı ciddi bir güvenlik ihmalinde bulunmakla suçluyor: bir çocuğun, şirketin Model X SUV'sini çalıştırarak kendi annesine çarpıp yaralanmasına yol açması.

Annenin Korkunç Kazası: Çocuk Kontrolü Ele Geçiriyor

27 Aralık 2018'de, 8 aylık hamile Mallory Harcourt'un hayatı, oğlunun Tesla Model X'in direksiyonuna geçip, bilinçsizce aracı annesine doğru sürmesiyle dramatik bir şekilde değişti. İddialara göre, bu korkunç olay, küçük çocuğun aracı çalıştırıp sürüş moduna geçirebilmesi nedeniyle yaşandı. Komşuların çığlıklar üzerine koşup müdahale ettiği olayda, Harcourt ağır yaralanmalarla kurtuldu.

Tesla Teknolojisi Güvenlik Testinde

Dava, Tesla'nın Model X'i "piyasanın en güvenli SUV'u" olarak tanıtmasına rağmen, teknolojik açıdan ciddi kusurlar barındırdığını iddia ediyor. Sorunun, aracın çocuklar gibi yetkin olmayan kişiler tarafından kolayca harekete geçirilebilmesine izin veren tasarımında yattığı belirtiliyor.

Kaza Sonrası Yasal Mücadele

Tesla, olaya dair sorumluluğu reddederken, Harcourt ailesinin avukatları, aracın tasarımındaki temel kusurları ve Tesla'nın bu sorunları göz ardı ettiğini öne sürüyor. 8 Nisan'da başlayacak dava, Tesla'nın teknolojisinin bu kaza için ne derece sorumlu olduğunu belirleyecek.

Güvenlik İddiaları ve Şirketin Savunması

Tesla'nın savunması, küçük çocuğun aracı yanlışlıkla harekete geçirdiğini ve bu tür bir kaza için şirketin teknolojisinin kusurlu olmadığını öne sürüyor. Şirket, Model X'in gelişmiş güvenlik özelliklerine ve çocuğun aracı durdurma kabiliyetine dikkat çekiyor. Buna karşın, Harcourt ailesi, Tesla'nın güvenlik vaatlerinin bu trajik olayda sorgulanması gerektiğini vurguluyor.

Davada Öne Çıkan Noktalar ve Tesla'nın Geleceği

Bu dava, Tesla'nın güvenlik teknolojileri ve tüketiciye yönelik sorumlulukları hakkında önemli soruları gündeme getiriyor. Ayrıca, otomotiv endüstrisindeki diğer şirketler için de, araç güvenliği ve kullanıcı dostu tasarım konularında bir uyarı işlevi görüyor. Santa Clara İlçesindeki jüri, Tesla teknolojisinin bu kaza üzerindeki etkisini değerlendirirken, gözler mahkeme salonundan gelecek kararlara çevrilmiş durumda.