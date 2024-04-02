İki dönem on yıl başkanlık yaptı, can dostlarımız yeni hatırladı

Gerede Belediyesi'nden hayvanlar için büyük adım

Gerede Belediyesi, hayvanların refahını artırmak amacıyla Geçici Hayvan Bakım Evi projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu proje, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na uygun olarak açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek ve tüm süreçler EKAP platformu üzerinden elektronik olarak yönetilecek.

İhale sürecine genel bakış

Bu önemli inşaat projesi, Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün öncülüğünde yürütülecek. İhaleyle ilgili tüm ayrıntılar ve gerekli dokümanlar, ilgilenen firmaların erişimine EKAP üzerinden açıkça sunulmuş durumda. İhale dokümanı, e-imza kullanılarak platformdan indirilebilecek.

Projenin detayları ve kapsamı

Proje, Esentepe Orman İşletme Şefliği'nin tahsis ettiği 65-82 nolu bölgede gerçekleştirilecek. Kapsamlı bir şekilde planlanan bu yapı, 406 m²'lik bir ana bina ve 726,60 m²'lik bir postoperatif bina ile çevre düzenlemesini içerecek. Projenin tüm teknik detayları ihale dokümanında yer alıyor.

Zaman çizelgesi ve işe başlama

Projede hedef, yer tesliminden sonra 364 gün içinde tamamlamak. Sözleşme imzalandıktan sonraki 5 gün içerisinde yer teslimi gerçekleştirilecek ve inşaat faaliyetlerine başlanacak. İhale, 25 Nisan 2024 tarihinde Gerede Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde yapılacak.

Katılım için gerekli şartlar

İhaleye katılmak isteyen firmaların Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesine sahip olmaları ve EKAP'ta aktif kayıtlı olmaları gerekmekte. Ayrıca, ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu, geçici teminat ve iş deneyim belgeleri gibi evrakların sunulması zorunludur.

Ek bilgiler ve ihale dokümanı

İhale, fiyat esasına göre en ekonomik teklifi belirleyecek ve yalnızca yerli isteklilere açık olacak. İhale dokümanına EKAP üzerinden herkes tarafından ücretsiz erişilebilir. Teklifler, belirlenen tarih ve saate kadar elektronik ortamda EKAP üzerinden sunulmalıdır. Bu proje, Gerede'deki hayvan dostlarımıza yönelik önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.