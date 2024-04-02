Bolu vefat edenler.. 02 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

HAMİYET CAMGÖZ
Emekli Cezaevi Müdürü Vehbi CAMGÖZ’ün eşi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih CAMGÖZ, Fahriye DAMAR, Fatma Zehra SEYHAN’ın anneleri;
Cenazesi bugün Paşaköy Mahallesi Eniştebey Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Paşaköy Mezarlığına defnedilecektir.
HATİCE ŞİMŞEK
Gerede İlçesi Çayören Köyü halkından;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Gerede Çayören Köyü mezarlığına defnedilecektir.
ZEYCAN OTURAK
Dörtdivan İlçesi Kargıbayramlar Köyü halkından;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Dörtdivan Kargıbayramlar Köyü mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.