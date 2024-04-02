Citroen Basalt Coupe-SUV çıkıyor! Fiyatı ve özellikleri neler?

Citroen'den Yeni Bir İkon: Basalt

Citroen Basalt, markanın ikonik tasarım dilini modern ve yenilikçi bir yaklaşımla harmanlıyor. Araç, özellikle ön yüz tasarımıyla Citroen C3'ün izlerini taşıyor. İki parçalı ızgara, gümüş koruma plakası, LED gündüz farları ve çarpıcı farlar gibi ögelerle donatılmış Basalt, Citroen ailesinin bir üyesi olduğunu ilk bakışta kanıtlıyor.

Dinamik Dış Tasarım ve Estetik Detaylar

Basalt'ın dış tasarımı, metal kaplamalı alaşımlar ve eğimli tavan çizgisiyle dikkat çekiyor. C sütununda bulunan karartılmış uzantılar, aracın profilinden sportif bir hava katıyor. Ayrıca, Citroen'in meşhur ağır kaplamasından arındırılan Basalt, arka kısımda entegre bir spoyler ve gümüş renkli suni koruma plakası ile tamamlanıyor.

İç Mekan ve Konfor Özellikleri

Citroen henüz Basalt'ın iç mekan detaylarını açıklamamış olsa da, otomatik klima kontrolü, hız sabitleyici, kablosuz şarj, anahtarsız giriş ve elektrikli katlanabilir ORVM'ler gibi Citroen C3'teki özelliklerin bu modelde de yer alacağını öngörüyoruz.

Güçlü Performans ve Verimlilik

Basalt, motor seçenekleri konusunda henüz detaylı bilgiler verilmese de, 1,2 litrelik turbo benzinli motorun bu modele güç vereceği bekleniyor. Bu motor, 108 bg güç ve 190 Nm maksimum tork sunuyor ve beş vitesli manuel veya altı vitesli otomatik şanzıman seçenekleriyle eşleştirilebiliyor.

Fiyatlandırma ve Pazar Pozisyonu

Citroen Basalt, C3'ün coupe-SUV versiyonu olarak piyasaya sürülecek ve bu model üzerinden bir prim talep edecek. Fiyatının 2, 2.5 milyon arasında olması bekleniyor. Basalt, piyasaya sürüldüğünde Tata Curvv gibi rakiplerle rekabet edecek.

Citroen Basalt, markanın yenilikçi vizyonunu ve tasarım felsefesini yansıtan bir coupe-SUV olarak öne çıkıyor. Hindistan ve Güney Amerika pazarları için özel olarak geliştirilen bu araç, performansı, tasarımı ve konfor özellikleriyle dikkat çekiyor. 2024'ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanan Basalt, otomobil severler için merakla beklenen bir model olmaya aday.