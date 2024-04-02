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Kızıl Goncalar dizisine yeni yıldız: İnci sefa cingöz!

Son zamanların reyting rekortmeni "Kızıl Goncalar" dizisi, izleyicilerini her hafta ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ödüllü yönetmen Ömür Atay'ın yönettiği ve Şükrü Necati Şahin'in kaleminden çıkan bu başarılı yapıma yeni bir isim daha katılıyor. İşte detaylar...

Esra Perçin
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Kızıl Goncalar dizisine yeni yıldız: İnci sefa cingöz! mask
Kızıl Goncalar dizisine yeni yıldız: İnci sefa cingöz!
Kızıl Goncalar dizisine yeni yıldız: İnci sefa cingöz!
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Diziye yeni katılan oyuncular arasında Melisa Doğu ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in yanı sıra, sevilen oyuncu İnci Sefa Cingöz de dahil oluyor.

Kızıl Goncalar dizisine yeni yıldız: İnci sefa cingöz!

Yeni Karakter Gülayşe Kimdir?

"Kızıl Goncalar"ın 14. bölümünden itibaren İnci Sefa Cingöz, diziye "Gülayşe" karakteri olarak katılacak. Gülayşe, Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd'in annesi olarak seyirci karşısına çıkacak. Güçlü bir kadın portresi çizecek olan Gülayşe karakteri, dizinin dinamiklerini daha da zenginleştirecek.Kızıl Goncalar dizisine yeni yıldız: İnci sefa cingöz!

Reytinglerde Zirve Yolculuğu

"Kızıl Goncalar", son bölümüyle reytinglerde adeta zirveye oturdu. Total'de 6.80, AB grubunda 9.45 ve ABC1 grubunda 9.89 reyting alarak rakiplerini geride bıraktı. Her hafta merakla takip edilen dizi, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.Kızıl Goncalar dizisine yeni yıldız: İnci sefa cingöz!

Kadroda Yeni Gelişmeler

Dizinin kadrosuna yeni dahil olan İnci Sefa Cingöz, performansıyla seyirciyi etkilemeye hazırlanıyor. Ayrıca, Cüneyd'in babasını canlandıracak aktör için de görüşmelerin sürdüğü biliniyor. "Kızıl Goncalar"ın kadrosunun genişlemesi, dizinin hikayesine yeni boyutlar katacak ve izleyici kitlesini daha da genişletecek.Kızıl Goncalar dizisine yeni yıldız: İnci sefa cingöz!

"Kızıl Goncalar" dizisi, her bölümüyle izleyicilerine sürükleyici bir deneyim sunmayı sürdürüyor. Yeni katılan oyuncular ve zenginleşen hikaye ile dizinin gelecek bölümleri büyük merak uyandırıyor.

# dizi

02 Nis 2024 - 13:36 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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