'İnci Taneleri' izleyicilerine kötü haber

"İnci Taneleri" dizisi, önümüzdeki iki hafta boyunca ekranlara veda ediyor. Kanal D'nin sevilen dizisi, yaşanan çekim aksaklıkları ve yaklaşan bayram tatili nedeniyle izleyicilerine kısa bir mola verme kararı aldı.

Çekimlerde Yaşanan Sıkıntılar

"İnci Taneleri", her perşembe akşamı şiirsel dili ve etkileyici konusuyla seyirciyi ekran başına topluyor. Ancak dizinin bu hafta yayımlanması planlanan bölümünün çekimleri, beklenen süre içerisinde tamamlanamadı. BKM’nin üstlendiği prodüksiyon sürecinde yaşanan bu aksilik, dizinin yayın akışında değişikliğe gitmesine sebep oldu.

Bayram Tatili Etkisi

Yaklaşan bayram tatili de "İnci Taneleri"nin ekranlarda olmamasının bir diğer nedeni. Dizi, bayram sebebiyle önümüzdeki hafta da izleyicileriyle buluşamayacak. Böylece, "İnci Taneleri" toplamda iki haftalık bir ara vermiş olacak, izleyicilerinin merakla beklediği hikayeye kısa bir süreliğine ara verilmiş olacak.

"İnci Taneleri"nin Hikayesi

İnci Taneleri, cezaevinde geçirdiği uzun yılların ardından özgürlüğüne kavuşan Azem Yücedağ'ın hayatını yeniden kurma mücadelesini ele alıyor. Acılarla dolu geçmişini ardında bırakmaya çalışan Azem, taşıdığı büyük sır ve yaşamın getirdiği zorluklarla mücadele ederken, umuda yolculuğunda kolyesinden dağılan inci tanelerini bir araya getirmeye çalışıyor. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp Şenol Sönmez'in yönettiği dizi, izleyicisini her bölümde derin duygusal yolculuklara çıkarıyor.