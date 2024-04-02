CarrefourSA Marketlerinde Ramazan Bayramı indirim fırtınası! Et ve balık reyonlarında dev indirimler!

Ramazan Bayramı döneminde marketler, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve alışveriş deneyimlerini zenginleştirmek için çeşitli indirim kampanyaları düzenliyor. CarrefourSA ise bu trendi takip ederek, et ve balık reyonlarında dikkat çekici indirimlere imza atıyor. Bu indirimler, kasap ve balıkçı esnafını zor durumda bırakacak düzeyde. İşte CarrefourSA'nın etkileyici indirim listesi ve kampanya detayları.

Dev İndirimlerle Et ve Balıkta Fiyatlar Düşüyor!

CarrefourSA, et ve balık reyonlarında başlattığı indirimlerle tüketiciyi mutlu etmeyi hedefliyor. Ramazan Bayramı öncesinde, hem geleneksel bayram hazırlıklarını hem de günlük tüketim ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için büyük fırsatlar sunuyor. Et ve balık ürünlerinde %30'a varan indirimler, CarrefourSA'nın en cazip teklifleri arasında yer alıyor.

En Sevilen Et Ürünlerinde İnanılmaz Fiyatlar!

CarrefourSA'nın indirim kampanyası, dana kıyma, dana kuşbaşı, dana döş sarma gibi birçok popüler et ürününü kapsıyor. Örneğin, dana kıymanın kilogram fiyatı 479,90 TL'den 429,90 TL'ye düşüyor. Bu, alışveriş listesinde et ürünlerine büyük pay ayıran tüketiciler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Balık Reyonunda Fırsatlar Sizi Bekliyor!

CarrefourSA, balık reyonunda da benzer indirimler sunuyor. Türk somonu ve levrek gibi tercih edilen balık çeşitlerinde yapılan indirimler, sağlıklı beslenmeyi tercih edenler için mükemmel bir alternatif sunuyor. Özellikle Türk somonunun fiyatı 249,99 TL'den 159,99 TL'ye inerek dikkat çekici bir indirim oranına ulaşıyor.





Et Ürünlerinde Fiyatlar Ne Kadar Düştü?

Dana Döş Sarma: Eskiden 529,90 TL olan fiyat, şimdi sadece 444,90 TL!

Dana Sote/Tas Kebabı: Lezzetli bir seçenek olan dana sote/tas kebabı, 639,90 TL'den 539,90 TL'ye indirildi.

Köfte Çeşitleri: Köfte severler için, kilogram fiyatı 489,90 TL'den 439,90 TL'ye düşürüldü.

Dana Biftek: Dana bifteğin kilogram fiyatı 599,90 TL'den 539,90 TL'ye geriledi.

Kanat ve Deniz Ürünlerinde İndirimler

Piliç But Pirzola: 134,90 TL'den 124,90 TL'ye indirilen piliç but pirzola, tavuk severler için harika bir seçenek.

Kuzu Biftek: Kuzu etinin lezzetini arayanlar için, kuzu biftek 731,90 TL'den 638,90 TL'ye düştü.

Piliç Baget: Kilogram fiyatı 129,90 TL'den 109,90 TL'ye indirilen piliç baget, sofralarınız için ideal.

Banvit Piliç Ürünleri: Tüm poşetli Banvit piliç ürünleri, 109,90 TL'den 79,90 TL'ye inerek dikkat çekiyor.

Deniz Ürünlerinde İndirim Fırtınası

Türk Somonu: 249,99 TL'den 159,99 TL'ye indirilen Türk somonu, deniz ürünleri severler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Levrek: Denizlerin aristokratı levrek, 229,99 TL'den 179,99 TL'ye düşürüldü.

Sucukta Büyük İndirim

Kangal Dana Sucuk: 879,90 TL'den 749,90 TL'ye indirilen kangal dana sucuk, kahvaltılarınız ve özel günleriniz için ideal bir tercih.

Bayram İkramlıklarında Büyük İndirim!

CarrefourSA, bayram ikramlıklarında da cömert indirimler yapıyor. Şeker, çikolata, çay, toz şeker ve kahve gibi geleneksel bayram ikramlıklarında yapılan indirimler, bayram alışverişini daha ekonomik ve keyifli hale getiriyor.