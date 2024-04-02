TOKİ beklemek tarihe karışıyor: Halkbank'tan anında teslim bahçeli evler

Yükselen konut fiyatları ve uzun bekleme süreleri, vatandaşları alternatif konut çözümleri aramaya itti. Bu süreçte, Halkbank'ın sunduğu cazip fırsatlar dikkat çekiyor. Banka, TOKİ projelerinin aksine, beklemeye gerek kalmadan hemen teslim edilebilen 229 m² bahçeli müstakil köy evlerini satışa sunuyor.

Ankara'da bahçeli hayatın kapıları aralanıyor

Ankara'da yer alan ve 540 bin TL fiyatla alıcılarını bekleyen bu müstakil evler, modern yaşamın tüm imkanlarını doğanın içinde sunuyor. 340 bin TL peşinatla, Halkbank üzerinden 200 bin TL konut kredisi kullanma imkanı da sunuluyor.

Uygun taksitlerle ev sahibi olma şansı

Halkbank'ın sağladığı konut kredisi ile aylık 8.053 TL taksitle ev sahibi olmak mümkün. 120 ay vade seçeneği ile sunulan bu fırsat, kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Başvurular nasıl yapılır?

Ev sahibi olmak isteyenler, Halkbank'ın gayrimenkul satış platformu üzerinden ilanlara ulaşabilir ve tekliflerini sunabilir. Banka, satılık gayrimenkuller için uygun fiyatlar ve kolay ödeme seçenekleri sunarak, herkesin ev sahibi olabilmesi için elinden geleni yapıyor.