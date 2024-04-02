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TOKİ beklemek tarihe karışıyor: Halkbank'tan anında teslim bahçeli evler

Halkbank, Ankara'da hemen teslim 229 m² bahçeli müstakil köy evlerini satışa sunuyor. 540 bin TL fiyat ve uygun taksitlerle ev sahibi olma fırsatını kaçırmayın!

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
TOKİ beklemek tarihe karışıyor: Halkbank'tan anında teslim bahçeli evler mask
TOKİ beklemek tarihe karışıyor: Halkbank'tan anında teslim bahçeli evler
TOKİ beklemek tarihe karışıyor: Halkbank'tan anında teslim bahçeli evler
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Yükselen konut fiyatları ve uzun bekleme süreleri, vatandaşları alternatif konut çözümleri aramaya itti. Bu süreçte, Halkbank'ın sunduğu cazip fırsatlar dikkat çekiyor. Banka, TOKİ projelerinin aksine, beklemeye gerek kalmadan hemen teslim edilebilen 229 m² bahçeli müstakil köy evlerini satışa sunuyor.TOKİ beklemek tarihe karışıyor: Halkbank'tan anında teslim bahçeli evler

Ankara'da bahçeli hayatın kapıları aralanıyor

TOKİ beklemek tarihe karışıyor: Halkbank'tan anında teslim bahçeli evler

Ankara'da yer alan ve 540 bin TL fiyatla alıcılarını bekleyen bu müstakil evler, modern yaşamın tüm imkanlarını doğanın içinde sunuyor. 340 bin TL peşinatla, Halkbank üzerinden 200 bin TL konut kredisi kullanma imkanı da sunuluyor.

Uygun taksitlerle ev sahibi olma şansıTOKİ beklemek tarihe karışıyor: Halkbank'tan anında teslim bahçeli evler

Halkbank'ın sağladığı konut kredisi ile aylık 8.053 TL taksitle ev sahibi olmak mümkün. 120 ay vade seçeneği ile sunulan bu fırsat, kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Başvurular nasıl yapılır?TOKİ beklemek tarihe karışıyor: Halkbank'tan anında teslim bahçeli evler

Ev sahibi olmak isteyenler, Halkbank'ın gayrimenkul satış platformu üzerinden ilanlara ulaşabilir ve tekliflerini sunabilir. Banka, satılık gayrimenkuller için uygun fiyatlar ve kolay ödeme seçenekleri sunarak, herkesin ev sahibi olabilmesi için elinden geleni yapıyor.

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02 Nis 2024 - 14:40 - Ekonomi

Mahreç  Osman Aykan

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