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Seçimin bir gün sonrası zam furyası başladı! İlk zamlar içki ve HGS ücretlerine!

Nisan başı itibarıyla içki fiyatlarına ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) alt limitlerine yapılan zamlar, vatandaşların bütçesini nasıl etkileyecek? İlk zamları şimdi hangi zamların takip edeceği merak konusu oldu.

Arzu Sarı
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Seçimin bir gün sonrası zam furyası başladı! İlk zamlar içki ve HGS ücretlerine! mask
Seçimin bir gün sonrası zam furyası başladı! İlk zamlar içki ve HGS ücretlerine!
Seçimin bir gün sonrası zam furyası başladı! İlk zamlar içki ve HGS ücretlerine!
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İçki Fiyatlarına ve HGS Ücretlerine Gelen Zam!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, 1 Nisan itibarıyla Saki Rakı fiyatlarına yaklaşık yüzde 5 oranında bir maliyet zammı uygulanacak. Bu zam, son dönemde çeşitli ürünlere yapılan fiyat artışlarına yeni bir ek olarak görülüyor. Dündar, "Saki Rakı'ya maliyet zammı geldi. 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. Seçim sonrası zam dalgasına hazır olun" ifadeleriyle zammın duyurusunu yaptı.

Seçimin bir gün sonrası zam furyası başladı! İlk zamlar içki ve HGS ücretlerine!

HGS Alt Limitlerine Yapılacak Büyük Zam

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanıcılarını da etkileyecek önemli bir güncelleme duyuruldu. Bir banka, müşterilerine yaptığı duyuruda, 3 Nisan'dan itibaren HGS alt limitinin 100 TL'den 175 TL'ye yükseltileceğini bildirdi. Bu güncelleme, özellikle 1. sınıf HGS ürünlerini kullanan sürücülerin otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye yetersizliği problemi yaşamamasını amaçlıyor. Aynı zamanda otomatik yükleme tutarı da 175 TL olarak güncellenecek, bu da HGS kullanıcılarının dikkat etmesi gereken bir değişiklik.

Seçimin bir gün sonrası zam furyası başladı! İlk zamlar içki ve HGS ücretlerine!

Bu gelişmeler, vatandaşların ekonomik durumları üzerindeki etkisini merak konusu yapıyor. Hem içki fiyatlarındaki artış hem de HGS ücretlerindeki zam, bütçeler üzerindeki baskıyı artırıyor.

# nisan, seçim

02 Nis 2024 - 22:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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