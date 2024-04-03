Rüzgarlar Köyü'nde, icradan satılan 10 milyonluk petrol istasyonu

Bolu'da benzersiz yatırım fırsatı

Bolu'nun Rüzgarlar Köyü, icradan satışa çıkarılan petrol istasyonu ile yatırımcılara kârlı bir fırsat sunuyor. Bu özel mülk, bölgenin ticari potansiyelini artırma imkanı sağlıyor.

İcradan satılık petrol istasyonu

Rüzgarlar Köyü'nde stratejik bir konumda bulunan petrol istasyonu, icra yoluyla yatırımcılara sunuluyor. Bu satış, bölgedeki iş olanaklarını genişletme potansiyeline sahip. Bu değerli petrol istasyonunun muhammen bedeli 10.377.502 TL olarak belirlenmiştir. Bu bedel, mülkün piyasa değerini ve yatırım için sunduğu potansiyeli yansıtmaktadır.

Satış detayları ve şartları

İlgilenen yatırımcılar, satışa ilişkin tüm detaylara ve artırma şartlarına esatis.uyap.gov.tr adresinden 2020/249 TLMT. sayılı dosya numarası ile ulaşabilirler. Petrol istasyonunun detaylı görselleri ve açıklamaları, alıcıların mülkün fiziksel durumu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde elektronik satış portalında mevcuttur.

Yüksek yatırım potansiyeli

Rüzgarlar Köyü'ndeki petrol istasyonu, bölgenin gelişimine paralel olarak yüksek bir yatırım değeri taşımaktadır. Trafik akışının yoğun olduğu bu lokasyon, gelecekteki değer artışı için mükemmel bir adaydır.

Teklif verme süreci

Alıcılar, esatis.uyap.gov.tr üzerinden tekliflerini kolayca sunabilirler. Artırma sürecine katılmak için gerekli kayıt işlemlerini tamamlamak ve şartları yerine getirmek önemlidir. Bolu ve çevresindeki yatırımcılar için nadir bulunan bu fırsat, petrol istasyonunun stratejik konumu ve yüksek potansiyeli ile uzun vadede değerli bir yatırım olabilir.