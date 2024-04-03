03 Nis 2024 - 00:01- Gündem G:

Rüzgarlar Köyü'nde, icradan satılan 10 milyonluk petrol istasyonu

Bolu'nun Rüzgarlar Köyü'nde, icradan satışa sunulan petrol istasyonu 10.377.502 TL değerinde bir yatırım fırsatı sunuyor. Detaylar ve artırma şartları için esatis.uyap.gov.tr adresini ziyaret edin ve bu benzersiz fırsatı değerlendirin!

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Rüzgarlar Köyü'nde, icradan satılan 10 milyonluk petrol istasyonu mask
Rüzgarlar Köyü'nde, icradan satılan 10 milyonluk petrol istasyonu
Rüzgarlar Köyü'nde, icradan satılan 10 milyonluk petrol istasyonu
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Bolu'da benzersiz yatırım fırsatı

Bolu'nun Rüzgarlar Köyü, icradan satışa çıkarılan petrol istasyonu ile yatırımcılara kârlı bir fırsat sunuyor. Bu özel mülk, bölgenin ticari potansiyelini artırma imkanı sağlıyor.

Rüzgarlar Köyü'nde, icradan satılan 10 milyonluk petrol istasyonu

İcradan satılık petrol istasyonu

Rüzgarlar Köyü'nde stratejik bir konumda bulunan petrol istasyonu, icra yoluyla yatırımcılara sunuluyor. Bu satış, bölgedeki iş olanaklarını genişletme potansiyeline sahip. Bu değerli petrol istasyonunun muhammen bedeli 10.377.502 TL olarak belirlenmiştir. Bu bedel, mülkün piyasa değerini ve yatırım için sunduğu potansiyeli yansıtmaktadır.Rüzgarlar Köyü'nde, icradan satılan 10 milyonluk petrol istasyonu

Satış detayları ve şartları

İlgilenen yatırımcılar, satışa ilişkin tüm detaylara ve artırma şartlarına esatis.uyap.gov.tr adresinden 2020/249 TLMT. sayılı dosya numarası ile ulaşabilirler. Petrol istasyonunun detaylı görselleri ve açıklamaları, alıcıların mülkün fiziksel durumu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde elektronik satış portalında mevcuttur.Rüzgarlar Köyü'nde, icradan satılan 10 milyonluk petrol istasyonu

Yüksek yatırım potansiyeli

Rüzgarlar Köyü'ndeki petrol istasyonu, bölgenin gelişimine paralel olarak yüksek bir yatırım değeri taşımaktadır. Trafik akışının yoğun olduğu bu lokasyon, gelecekteki değer artışı için mükemmel bir adaydır.Rüzgarlar Köyü'nde, icradan satılan 10 milyonluk petrol istasyonu

Teklif verme süreci

Alıcılar, esatis.uyap.gov.tr üzerinden tekliflerini kolayca sunabilirler. Artırma sürecine katılmak için gerekli kayıt işlemlerini tamamlamak ve şartları yerine getirmek önemlidir. Bolu ve çevresindeki yatırımcılar için nadir bulunan bu fırsat, petrol istasyonunun stratejik konumu ve yüksek potansiyeli ile uzun vadede değerli bir yatırım olabilir.

# satış, trafik

03 Nis 2024 - 00:01 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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