Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen dönemi devam edecek

Kıbrıscık'ta seçim heyecanı

Bolu'nun küçük ama özgün ilçesi Kıbrıscık, belediye başkanlığı seçimlerini büyük bir ilgi ve heyecanla izledi. CHP adayı Emin Tekemen, AK Parti adayı Kemal Aktaş karşısında elde ettiği 207 oy ile kıl payı bir zafer kazanarak, ilçenin yeniden lideri oldu. Bu sonuç, Kıbrıscık için yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

Emin Tekemen kimdir

1956 yılında Kıbrıscık'ta doğan Emin Tekemen, Bolu ve Çanakkale'de eğitim aldıktan sonra 1977 yılında öğretmenlik mesleğine adım attı. 2012 yılında emekliye ayrılan Tekemen, Kıbrıscık'ın tarihini ve kültürünü anlatan "Kıbrıscık" kitabının hazırlanmasında önemli bir rol oynadı. 2014 yılında CHP İlçe Başkanı olarak seçilen ve 2019'da Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Tekemen, siyaset ve toplum hizmetindeki çalışmalarıyla tanınıyor.

Kıbrıscık Planları

Emin Tekemen'in başkanlığı altında Kıbrıscık, doğal ve tarihi mirasının korunması ve ekonomik gelişiminin desteklenmesi yönünde önemli adımlar atıyor. Tekemen, ilçenin turizm potansiyelini artırarak Kıbrıscık'ı bir cazibe merkezi haline getirmeyi ve eğitim ile sosyal projelere odaklanarak ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Emin Tekemen'in Kıbrıscık projeleri

Tekemen ve ekibinin belirlediği vizyon, Kıbrıscık'ın sosyal ve ekonomik anlamda kalkınmasını hedefliyor. İlçe halkı, Tekemen'in liderliğine ve yenilikçi projelerine büyük bir umut ve güvenle bakıyor. Bu vizyon, Kıbrıscık'ı Bolu'nun parlayan yıldızı yapma yolunda ilerletiyor.

Kıbrıscık halkının beklentileri

Kıbrıscık halkı, Emin Tekemen'in başkanlığı altında gerçekleştirilecek projelerle ilçenin hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyük bir ilerleme kaydedeceğine inanıyor. Tekemen'in tecrübesi ve yenilikçi bakış açısı, Kıbrıscık'ın gelişim yolculuğunda önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Emin Tekemen'in liderliğinde Kıbrıscık, geleneksel değerlerini korurken aynı zamanda yenilikçi projelerle geleceğe adım atıyor. Tekemen'in vizyonu, ilçeyi sadece Bolu içinde değil, geniş bir alanda tanınan bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyor. Bu dengeli yaklaşım, Kıbrıscık'ın hem tarihini hem de potansiyelini en iyi şekilde kullanmayı hedefliyor.