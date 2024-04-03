Bolu Mudurnu’da o parti aldığı oyla rekor kırdı…

Mudurnu'da beklenmedik rekor

Bolu'nun Mudurnu ilçesi, 2024 Yerel Seçimleri'nde Türkiye siyasi tarihine geçti. Güç Birliği Partisi (GBP), aldığı sadece 3 oy ile Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi olarak kayıtlara geçti, seçimlerin en sürpriz sonuçlarından birini oluşturdu.

Seçim sahnesindeki oy dağılımı

Mudurnu ilçesinde, Güç Birliği Partisi dışında 12 parti ve iki bağımsız aday olmak üzere toplam 14 seçenek bulunuyordu. Bu çeşitlilik, seçmenin karşısına geniş bir yelpaze sunarken, GBP'nin alışılmadık düşük oy oranı dikkat çekti.

Cumhuriyet tarihinde bir ilk

Araştırmacı Mert Uzunsoy'un belirttiği üzere, GBP'nin bu sonucu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir partinin aldığı en düşük oy olarak tarihe geçti. Bu durum, seçim analizleri için önemli bir veri noktası oluşturuyor.

Ana muhalefetin göz kamaştıran başarısı

Aynı seçimlerde, CHP'nin Türkiye genelinde yüzde 37,76 oy oranı ile 35 ilin belediye başkanlığını kazanması, partinin stratejik ve siyasi başarısını gösteriyor. Bu sonuç, CHP için önemli bir zafer olarak değerlendiriliyor.

Mudurnu'daki partiler ve adaylar

Mudurnu'da seçime katılan diğer partiler ve adayları da seçmenin önünde çeşitli seçenekler sundu. AK Parti, İYİ Parti, YRP, Zafer Partisi, BTP, CHP, HÜDAPAR, Millet Partisi, MHP, Saadet Partisi ve iki bağımsız aday, seçim yarışında yer aldı.

Seçimlerin genel değerlendirmesi

2024 Yerel Seçimleri, hem CHP'nin Türkiye genelindeki başarısı hem de Güç Birliği Partisi'nin Mudurnu'da kaydettiği tarihi düşük oy ile Türkiye'nin siyasi manzarasında yeni tartışmaları ve değerlendirmeleri beraberinde getirdi. Bu seçimler, siyasi tarih kitaplarında özel bir yer bulacak.