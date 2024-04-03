Dörtdivan’da Hamza Efe’nin 2. Dönemi

Dörtdivan'ın yeni Belediye Başkanı Hamza Efe'nin hayatı, başarıları ve Dörtdivan için planladığı projeler. AK Parti adayı olarak seçim zaferi, siyasi kariyeri ve Dörtdivan'a dair vizyonuyla ilgili her şey haberimizde…

Dörtdivan'da 2. Hamza Efe Dönemi

Bolu'nun küçük ama kararlı ilçesi Dörtdivan, son belediye başkanlığı seçimlerinde büyük bir heyecana sahne oldu. AK Parti'nin adayı Hamza Efe, MHP adayı Kadir Altundağ karşısında elde ettiği ezici zaferle Dörtdivan'ın yeni belediye başkanı oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre, Efe 1.005 oy alarak, rakibini büyük bir farkla geride bıraktı.

Hamza Efe kimdir?

1967 doğumlu Hamza Efe, Dörtdivan'ın köklü ailelerinden birine mensup. Gerede Endüstri Meslek Lisesi mezunu olan Efe, iş hayatına genç yaşta babasının yanında başladı. Perakende ve inşaat sektörlerinde kendini kanıtladıktan sonra siyasi arenaya adım attı. 1990 yılında Refah Partisi ile siyasete giren Efe, daha sonra AK Parti'nin İstanbul-Çekmeköy teşkilatında önemli görevler üstlendi. 2019 seçimlerinde bağımsız olarak girdiği belediye başkanlığı yarışını kazanarak dikkatleri üzerine çekti ve sonrasında AK Parti'ye katıldı.

Hamza Efe'nin siyasi yolculuğu

Efe'nin siyasi kariyeri, 2009 yerel seçimlerinde Dörtdivan Belediye Başkan aday adayı olarak başladı. Aday gösterilmemesine rağmen, siyasi tutkusu onu durdurmadı. AK Parti Bolu Merkez İlçe Teşkilatı'nda yönetim kurulu üyeliği yaparak tecrübesini artırdı. Bağımsız olarak kazandığı belediye başkanlığı ve sonrasında AK Parti'ye geçişi, onun siyasi kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Dörtdivan için büyük planlar

Hamza Efe, Dörtdivan'ın sosyal ve ekonomik anlamda gelişimine büyük önem veriyor. Daha önce Dörtdivanspor'un kurulmasına öncülük ederek gençlere ve spora olan desteğini kanıtlamış olan Efe, ilçenin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirme konusunda iddialı. Aile değerlerine de büyük önem veren Efe, evli ve iki çocuk ile üç torun sahibi.

Efe'nin vizyonu ve Dörtdivan'ın geleceği

Efe'nin başkanlığı altında Dörtdivan, sosyal ve ekonomik anlamda yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. İlçenin Bolu içindeki konumunu güçlendirecek projeler, Efe'nin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Dörtdivan halkı, Efe'nin liderliğinde yeni döneme büyük bir umutla bakıyor.

Dörtdivan halkının beklentileri

Hamza Efe'nin projeleri ve vizyonu, Dörtdivan halkının beklentilerini karşılayacak nitelikte. İlçenin gelişimine katkı sağlayacak adımların atılması, halkın en büyük arzusu. Efe'nin liderliğinde Dörtdivan'ın, Bolu bölgesinde örnek bir ilçe haline gelmesi bekleniyor.