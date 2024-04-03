Karadeniz somonu diye göl somonu gönderiyorlar

Karadeniz somonunda ihracat rekoru

Karadeniz bölgesi, somon ihracatında göz kamaştıran bir başarıya imza attı. Bu yılın ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 289'luk bir artış yaşanarak, 70 milyon 614 bin dolarlık döviz girdisi elde edildi. Bu başarı, özellikle Doğu Karadeniz'den gelen ihracatın etkisiyle Türkiye'nin genel performansının çok üzerinde.

Uzak Doğu'nun tercihi Karadeniz Somonu

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan'a göre, Karadeniz somonu, Japonya başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinde büyük bir popüleriteye sahip. Denizde 7 ay geçiren bu somonlar, lezzetleriyle fark yaratıyor ve tercih ediliyor.

İhracatta öne çıkan rakamlar

Karadeniz somonunun toplam ihracatı miktar bazında 13 bin tonu buluyor. Bu rakamların yüzde 64'ü Doğu Karadeniz Bölgesinden sağlanıyor. Gürdoğan, somon ihracatının, bölgenin önemli bir gelir kaynağı olan fındık ihracatıyla yarıştığını ve hatta geçebileceğini belirtiyor.

İhracatı tehdit eden sorunlar

Ancak, iç sularda yetiştirilen ve Karadeniz somonu olarak ihraç edilmeye çalışılan somonlar, sektör için önemli bir sorun teşkil ediyor. Bu durum, somon ihracatının kalitesini düşürüyor ve ürünlerin geri gönderilmesine neden oluyor.

Lisanslı depoculukla kalite koruma

Doğu Karadeniz Bölgesi İhracatçılar Birliği, somon ihracatının değerini artırmak ve kalitesini korumak için lisanslı depoculuk sisteminin önemine dikkat çekiyor. Bu sistem, ürünlerin daha iyi koşullarda saklanmasını ve böylece değerinin korunmasını sağlayacak.

Gelecek vizyonu ve yan sanayi

Gürdoğan, somon ihracatının geleceği için yan sanayinin geliştirilmesinin ve somonun yarı mamül olarak işlenip ihraç edilmesinin önemini vurguluyor. Türkiye'nin kendi markasını oluşturması ve katma değerli ürünler yaratması gerektiğini belirterek, bu yaklaşımlarla somon ihracatının daha da artırılması ve yeni sektörlerin oluşturulması hedefleniyor.