Karadeniz somonu diye göl somonu gönderiyorlar

Karadeniz somonunda ihracat rekoru
Karadeniz bölgesi, somon ihracatında göz kamaştıran bir başarıya imza attı. Bu yılın ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 289'luk bir artış yaşanarak, 70 milyon 614 bin dolarlık döviz girdisi elde edildi. Bu başarı, özellikle Doğu Karadeniz'den gelen ihracatın etkisiyle Türkiye'nin genel performansının çok üzerinde.
Uzak Doğu'nun tercihi Karadeniz Somonu
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan'a göre, Karadeniz somonu, Japonya başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinde büyük bir popüleriteye sahip. Denizde 7 ay geçiren bu somonlar, lezzetleriyle fark yaratıyor ve tercih ediliyor.
İhracatta öne çıkan rakamlar
Karadeniz somonunun toplam ihracatı miktar bazında 13 bin tonu buluyor. Bu rakamların yüzde 64'ü Doğu Karadeniz Bölgesinden sağlanıyor. Gürdoğan, somon ihracatının, bölgenin önemli bir gelir kaynağı olan fındık ihracatıyla yarıştığını ve hatta geçebileceğini belirtiyor.
İhracatı tehdit eden sorunlar
Ancak, iç sularda yetiştirilen ve Karadeniz somonu olarak ihraç edilmeye çalışılan somonlar, sektör için önemli bir sorun teşkil ediyor. Bu durum, somon ihracatının kalitesini düşürüyor ve ürünlerin geri gönderilmesine neden oluyor.
Lisanslı depoculukla kalite koruma
Doğu Karadeniz Bölgesi İhracatçılar Birliği, somon ihracatının değerini artırmak ve kalitesini korumak için lisanslı depoculuk sisteminin önemine dikkat çekiyor. Bu sistem, ürünlerin daha iyi koşullarda saklanmasını ve böylece değerinin korunmasını sağlayacak.
Gelecek vizyonu ve yan sanayi
Gürdoğan, somon ihracatının geleceği için yan sanayinin geliştirilmesinin ve somonun yarı mamül olarak işlenip ihraç edilmesinin önemini vurguluyor. Türkiye'nin kendi markasını oluşturması ve katma değerli ürünler yaratması gerektiğini belirterek, bu yaklaşımlarla somon ihracatının daha da artırılması ve yeni sektörlerin oluşturulması hedefleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.