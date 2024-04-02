- Olay Entrika

Şükran Ovalı, 39. Yaş Günü Kutlaması ve Lüks Eviyle Sosyal Medyayı Salladı

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, 39. yaşını lüks evinde kutladı. Caner Erkin'in eşi, mutlu aile fotoğrafları ve göz alıcı eviyle sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Şükran Ovalı, 39. Yaş Günü Kutlaması ve Lüks Eviyle Sosyal Medyayı Salladı mask
Şükran Ovalı, 39. Yaş Günü Kutlaması ve Lüks Eviyle Sosyal Medyayı Salladı
Şükran Ovalı, 39. Yaş Günü Kutlaması ve Lüks Eviyle Sosyal Medyayı Salladı
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarının gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alırken, bu defa 39. yaş günü kutlamasıyla adından söz ettiriyor. 2017 yılında Türk futbolunun başarılı isimlerinden Caner Erkin ile hayatını birleştiren Ovalı, evliliklerinin 7. yılını geçtiğimiz aylarda romantik bir mesajla kutlamıştı.

Şükran Ovalı, 39. Yaş Günü Kutlaması ve Lüks Eviyle Sosyal Medyayı Salladı

Şükran Ovalı’dan "Ne Güzel Geldin 39" Paylaşımı

Oyunculuğuyla göz dolduran Şükran Ovalı, bu kez doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi. "Ne güzel geldin 39" notuyla bahçesinde verdiği pozları paylaşan Ovalı, hem mutlu aile tablosu hem de yaşadığı lüks villa ile dikkat çekti.Şükran Ovalı, 39. Yaş Günü Kutlaması ve Lüks Eviyle Sosyal Medyayı Salladı

Şükran Ovalı'nın Başarı Dolu Kariyeri

Son olarak "Yargı" dizisinde "Savcı Derya" karakterini canlandıran Ovalı, "Ufak Tefek Cinayetler", "Vatanım Sensin", "Paramparça", "Şeref Meselesi" ve "Cinayet" gibi birçok önemli yapımda rol alarak kariyerinde önemli adımlar attı. Başarılı oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren Ovalı, şimdi de sosyal medyada aile mutluluğu ve lüks yaşamıyla gündem oluyor.Şükran Ovalı, 39. Yaş Günü Kutlaması ve Lüks Eviyle Sosyal Medyayı Salladı

Sosyal Medyanın Gözdesi Şükran Ovalı

Eşi Caner Erkin ve kızıyla birlikte verdiği pozlarla adından söz ettiren Şükran Ovalı, doğum gününde de benzersiz bir sevinç ve mutluluk paylaşımıyla hayranlarını mest etti. Lüks yaşam tarzı ve başarılarıyla ön planda olan Ovalı, sosyal medyada da aktifliğini ve popülerliğini koruyor.Şükran Ovalı, 39. Yaş Günü Kutlaması ve Lüks Eviyle Sosyal Medyayı Salladı

# aile, Medya, gündem

02 Nis 2024 - 17:11 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL