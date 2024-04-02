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Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan Neden Ayrıldı? Diziye Geri Dönecek mi?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakteriyle hafızalarda yer edinen Şevket Çoruh'un geçtiğimiz yıl diziden ayrılmasıyla gündeme gelmişti. 2006 yılından bu yana devam eden ve seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen dizide önemli bir yere sahip olan Çoruh'un, diziye geri dönme ihtimali var mı? İşte detaylar...

Esra Perçin
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Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan Neden Ayrıldı? Diziye Geri Dönecek mi? mask
Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan Neden Ayrıldı? Diziye Geri Dönecek mi?
Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan Neden Ayrıldı? Diziye Geri Dönecek mi?
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Yorucu Bir Maratonun Sonu

Şevket Çoruh, programdaki açıklamalarında diziden ayrılma kararının tamamen kendi isteğiyle alındığını belirtti. Arka Sokaklar'da geçirdiği 16 yıl boyunca haftanın 5-6 günü çalışmanın getirdiği zorluklara dikkat çeken ünlü oyuncu, bu sürecin hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendisini yorduğunu ifade etti. Çoruh, "16 sene çok büyük bir zaman. Haftanın çoğunu sette geçiriyorduk. Zor bir tempo vardı ama hedeflerime ulaşmak için bu kararı almak zorundaydım." şeklinde konuştu.

Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan Neden Ayrıldı? Diziye Geri Dönecek mi?

Yeni Hedefler Yeni Ufuklar

Ayrılık kararının arkasında yatan en önemli sebeplerden birinin de tiyatroya olan tutkusu olduğunu vurgulayan Şevket Çoruh, "Tiyatroyu açma hedefim vardı ve bu yolda ilerlemek için daha fazla zamana ihtiyacım vardı." dedi. Geçmişte finansal zorluklar ve tiyatroyu açma sürecinde yaşadığı sıkıntılar hakkında da samimi açıklamalarda bulunan Çoruh, artık bu sorumluluklardan kurtulduğunu ve tiyatroya daha fazla vakit ayırmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan Neden Ayrıldı? Diziye Geri Dönecek mi?

Arka Sokaklar'a Dönüş Kapalı mı?

Mehmet Demirkol'un, Arka Sokaklar'a dönüş olup olmayacağına dair sorusuna net bir yanıt veren Şevket Çoruh, "Borçlarımı kapattım ve tiyatroyu açtım. Artık daha sakin ve huzurlu bir hayatım var. Hem ben hem de ekip yorulduk. Şu anda tiyatroya daha çok zaman ayırmak gerekiyor." diyerek dönüş ihtimalini kapattı.Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan Neden Ayrıldı? Diziye Geri Dönecek mi?

Şimdilerde "Korkma Ben Yanındayım" isimli dizide rol alarak yeni projelere yelken açan Şevket Çoruh, tiyatro ve oyunculuk tutkusunu sürdürmeye devam ediyor. Arka Sokaklar'a veda etmiş olmasına rağmen, hayranlarının gönlünde Mesut Komiser olarak unutulmaz bir yer edindi.

02 Nis 2024 - 17:23 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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