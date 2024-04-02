Gençlerbirliği’nden Boluspor’a soğuk duş

Türkiye futbol sahnesinde heyecan dolu bir mücadele daha sonuçlandı. Gençlerbirliği ile Boluspor arasında gerçekleşen kıyasıya rekabet, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Bu karşılaşma, iki takımın da hücum odaklı futbol sergilediği, gollerin ve kritik anların eksik olmadığı bir mücadeleye sahne oldu. Maç, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Oulare’den kritik müdahale

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren iki takım da gol arayışlarıyla dikkat çekti. Özellikle Gençlerbirliği oyuncusu Amilton'un performansı, maçın akışını belirleyen ana faktörlerden biri oldu. Maçın 8. dakikasında yaşanan bir kritik an, Oulare'nin yanlış bir vuruşla topu kendi kalesine gönderme tehlikesi yaşamasıyla sonuçlandı. Ancak top, kaleyi bulmadı.

Karşılıklı ataklarda Gençlerbirliği sevindi

Boluspor adına önemli bir gol fırsatı, 17. dakikada Avramovski tarafından sol kanattan yapılan bir atakla geldi. Ancak bu atak, topun yan ağlarda kalmasıyla sonuçlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Gençlerbirliği, 48. dakikada Melih ile bir gol fırsatını daha değerlendiremedi. Ancak takım, 55. dakikada Amilton'un etkili vuruşuyla 1-0 öne geçmeyi başardı.

Karşılaşmanın gol sahneleri

Boluspor, 57. dakikada Gigic ile beraberlik golüne çok yaklaştı fakat Gençlerbirliği kalecisi Ertuğrul'un müthiş refleksi golü önledi. Gençlerbirliği, maçın sonlarına doğru Melih'in attığı golle farkı ikiye çıkardı. Ancak Boluspor, Camara ve Avramovski'nin kombinasyonuyla son dakikada bir gol bularak skoru 2-1'e getirdi.

Mücadeleyi yöneten hakemler ve takım kadroları

Karşılaşmayı yöneten hakemler Yasin Kol, Sezgin Çınar, Selim Şenöz oldu.

Boluspor’un kadrosu: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Ercan Coşkun (Ercan Coşkun dk.70), Oğuz Kağan Güçtekin, Tunahan Çiçek (Hüsamettin Yener dk. 81), Jefferson (Kubilay Sönmez dk. 70), Daniel Avramovski, İshak Karaoğul (Hakan Bilgiç dk. 45), Petar Gigic (Idrissa Camara dk. 89)

Gençlerbirliği’nin kadrosu: Ertuğrul Çetin, Oğuzhan Berber, Francis Nzaba, Yasin Güreler, Yiğit Efe Demir, Alperen Babacan, Rahman Buğra Çağıran (Elias Durmaz dk. 72), Ensar Kemaloğlu, Bentley, Amilton (Jimmy Durmaz dk. 86), Melih Bostan (Mustapha Yatabare dk. 77)

Kartlar ve goller

Bolu'nun Avramosvki'si son dakikada attığı golle, Gençlerbirliği'nde Amilton'un 55. dakikada ve Melih Bostan'ın 66. dakikada kaydettiği gollerle sonuçlanan maçta, Boluspor'un Oğuz Kaan Güçtekin ve Hakan Bilgiç, Gençlerbirliği'nin ise Elias Durmaz sarı kart gördü.