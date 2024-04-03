Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: "Bu kadar kolay kaybetmemiz gerekiyordu"

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Boluspor, kendi sahasında Gençlerbirliği ile kritik bir maça çıktı. Play-off yarışında kritik öneme sahip bu karşılaşmada, Boluspor rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte, Boluspor, play-off barajının altına düşerek, zorlu lig maratonunda önemli bir kayıp yaşadı.

“Önemli bir fırsatı kaçırdık”

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, takımının performansını değerlendirdi. Koşukavak, "İki takım için de son derece önemli olan bu karşılaşmada, ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık. Play-off hedefi için büyük önem taşıyan bu maçta, rakibimize karşı üstünlük kuramadık ve önemli bir fırsatı kaçırdık," şeklinde konuştu.

"Bu kadar kolay kaybetmemeliydik"

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımın da baskın bir oyun sergileyemediğini belirten Koşukavak, rakip takımın kontratak stratejisi ile pozisyon bulduğunu ifade etti. Koşukavak, "Maç boyunca rakip kaleye kadar gelmemize rağmen, skoru değiştirecek goller bulamadık. İkinci yarıda ise konsantrasyon eksikliği ve hatalarımız sonucu kalemizde iki gol gördük. Bu kadar kolay kaybetmememiz gerekiyordu," dedi.

Play-off yolunda zorlu viraj

Boluspor Teknik Direktörü, play-off barajının altına düşmelerine rağmen umutlarını koruduklarını ve kalan maçlarda maksimum çaba göstererek tekrar yarışın içine girmek istediklerini vurguladı. Koşukavak, "Kalan maçlarımızda ne gerekiyorsa yapacağız. Takım olarak bu zorlu süreci aşmak için kenetleneceğiz. Oyuncularımın ve teknik ekibimin mücadele azmini ve kararlılığını biliyorum. Tekrar play-off yarışına dahil olmak için elimizden geleni yapacağız," şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği’ne tebrik

Ayrıca Koşukavak, maçta galip gelen Gençlerbirliği takımını da tebrik ederek, rakip takımın oyuncu kalitesine dikkat çekti.