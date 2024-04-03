03 Nis 2024 - 09:30- Spor G:

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: “Boluspor'un benim için değeri, paha biçilemez”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Boluspor'a övgüler yağdırdı ve iki takımın da Süper Lig hedefine ulaşma arzusunu dile getirdi. Taktik hazırlıklar ve maç analiziyle dikkat çeken açıklamalar.

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: “Boluspor'un benim için değeri, paha biçilemez” mask
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Trendyol 1. Lig'in 28. hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Boluspor, 2-1'lik skorla mağlubiyeti tatdı. Bu önemli karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, duygusal açıklamalarda bulundu. Kaloğlu, kariyerinin önemli bir kısmını Boluspor'da geçirdiğini ve bu kulübün kendi hayatında "paha biçilemez" bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: “Boluspor'un benim için değeri, paha biçilemez”

Boluspor ve Gençlerbirliği'nin hayali

Gençlerbirliği'nin başarılı teknik adamı, geçmişte Boluspor'da minik takımdan A Milli Takım'a kadar uzanan bir yolculuğun parçası olduğunu ve bu süreçte kendisine destek olan herkese minnettarlığını ifade etti. Kaloğlu, "Boluspor'un yeri benim için çok daha farklı. İnşallah hem Boluspor hem de biz Süper Lig'e çıkan iki takım oluruz" dedi.

Taktik üstünlük ve maç analizi

Karşılaşmayla ilgili teknik detaylara da değinen Sinan Kaloğlu, Gençlerbirliği olarak farklı oyun planlarına ve duran top organizasyonlarına hazırlıklı olduklarını belirtti. Rakibin değişken oyun planına karşı B ve C planlarıyla hazırlandıklarını ifade eden Kaloğlu, bu stratejilerin maçı kazanmada etkili olduğunu söyledi. "İyi bir ivme yakaladık. Süper Lig'i sonuna kadar zorlayacağız" diyerek ekibinin morali ve motivasyonu hakkında da bilgi verdi.

Boluspor'a Süper Lig yolunda başarı dilekleri

Sinan Kaloğlu, Boluspor Kulübü'ne Süper Lig yolculuğunda başarılar dileyerek, kendi takımlarının da gelişerek maç kazanmaya devam edeceğini ve Süper Lig hedeflerinden vazgeçmediklerini aktardı. Bu duygusal ve stratejik açıklamalar, hem Boluspor hem de Gençlerbirliği taraftarları arasında heyecan ve umudu bir kez daha alevlendirdi.

# boluspor, destek

03 Nis 2024 - 09:30 Bolu- Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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