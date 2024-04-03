03 Nisan 2034 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 03 Nisan 2034 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 03 Nisan OLAN İŞ İLANLARI

Kurye (İlaç Dağıtım) - AKILLI LOJİSTİK DAĞITIM VE DEPOLAMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Proses İşçisi - GEREDE JELATİN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Bulaşıkçı (Stevard) - YİMA TUR.İNŞ.GIDA TELEKO.ELEK.TİC.VESAN.LTD.ŞTİ.

Şoför-Yük Taşıma - BEYPİ BEYP AZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Muhasebe Elemanı - ADANIRLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ

Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı - CSM MAKİNA ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİS.ELEHAY.İNŞ.SAN.VE TİC.L