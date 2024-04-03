Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “zaferin küçüğü büyüğü olmaz” sözleri!

Tarihi Zafer ve Yeniden Güven Tazeleme

Türkiye'nin dikkatle takip ettiği yerel seçimlerde, Düzce'de önemli bir gelişme yaşandı. AK Parti'nin adayı ve mevcut Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kesin olmayan sonuçlara göre oyların %40.22'sini alarak yeniden başkan seçildi. Bu sonuç, Düzce'de AK Parti'nin ve Dr. Özlü'nün güçlü bir şekilde güven tazelediğinin bir göstergesi oldu.

Erdoğan'ın Tebrik Mesajı: "Zaferin Küçüğü Büyüğü Olmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu önemli zaferin ardından Dr. Faruk Özlü'yü telefonla arayarak tebriklerini iletti. Başkan Özlü'nün daha yüksek bir oy oranı elde etme isteğine karşılık, Erdoğan'ın "Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir" sözleri dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, ayrıca yurt dışı seyahatlerinin ardından zafer kazanan illeri ziyaret etme sözü verdi.

Sosyal Medyada Kutlama Anları

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, bu özel anı X sosyal medya platformunda paylaşarak, zaferin coşkusunu halkla paylaştı. Paylaşım, seçmenler arasında büyük ilgi gördü ve pek çok kişi tarafından beğenildi.