Korkutan orman yangını! 3 Dönüm arazi kül oldu

Yangının Detayları ve Müdahale Çabaları

Alınan bilgilere göre, Edilli köyündeki tali yolda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıktığı alanın diri örtü ile kaplı sarp bir arazi olması, ekiplerin yangına müdahale süresini uzattı. Yaklaşık 2 saat süren zorlu mücadelenin ardından yangın başarıyla söndürüldü.

Zarar Gören Alan ve Soruşturma

Yangın sonucunda, Akçakoca'nın doğal güzelliklerinden biri olan 3 dönüm arazi, kül haline geldi. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını gösteriyor. Orman Koruma ve Yangın Önleme konularında yetkililerin ve uzmanların, yangının nedenine ilişkin yapacakları açıklamalar, bölge halkı ve kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.