Korkutan orman yangını! 3 Dönüm arazi kül oldu

Yangının Detayları ve Müdahale Çabaları
Alınan bilgilere göre, Edilli köyündeki tali yolda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıktığı alanın diri örtü ile kaplı sarp bir arazi olması, ekiplerin yangına müdahale süresini uzattı. Yaklaşık 2 saat süren zorlu mücadelenin ardından yangın başarıyla söndürüldü.
Zarar Gören Alan ve Soruşturma
Yangın sonucunda, Akçakoca'nın doğal güzelliklerinden biri olan 3 dönüm arazi, kül haline geldi. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını gösteriyor. Orman Koruma ve Yangın Önleme konularında yetkililerin ve uzmanların, yangının nedenine ilişkin yapacakları açıklamalar, bölge halkı ve kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.