Uzun süredir aranan şahıs yakalandı

Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Cezaevine
Son dönemde Düzce polisinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlardan biri de, kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilikleri mağdur eden dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan bir şahsın yakalanması oldu. 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile aranan bu şahıs, polisin titiz çalışmaları sonucu tespit edilerek yakalandı. Yapılan bu operasyon, Düzce'de suç ve suçlulara karşı verilen mücadelenin ne kadar ciddi ve kararlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Toplum Güvenliğinin Teminatı: Düzce Polisi
Aranan şahsın yakalanması, Düzce'deki toplum güvenliğine yönelik çalışmaların ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor. Polis ekipleri, her zaman huzur ve güven ortamının sürdürülmesi için var güçleriyle çalışmaktadır.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.