- Asayiş

Uzun süredir aranan şahıs yakalandı

Düzce'de dolandırıcılık suçundan 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin başarılı operasyonu ile yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
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Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Cezaevine

Son dönemde Düzce polisinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlardan biri de, kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilikleri mağdur eden dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan bir şahsın yakalanması oldu. 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile aranan bu şahıs, polisin titiz çalışmaları sonucu tespit edilerek yakalandı. Yapılan bu operasyon, Düzce'de suç ve suçlulara karşı verilen mücadelenin ne kadar ciddi ve kararlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 

Uzun süredir aranan şahıs yakalandı

Toplum Güvenliğinin Teminatı: Düzce Polisi

Aranan şahsın yakalanması, Düzce'deki toplum güvenliğine yönelik çalışmaların ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor. Polis ekipleri, her zaman huzur ve güven ortamının sürdürülmesi için var güçleriyle çalışmaktadır.
# düzce, polis

03 Nis 2024 - 09:45 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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