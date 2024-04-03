Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, madencilerle yerin altında iftar yaptı

Bakan Bayraktar'a Yönetici ve Milletvekilleri Eşlik Etti
Bu özel iftara, Bakan Bayraktar'ın yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu, Saffet Bozkurt, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, sendika yöneticileri ve kurum müdürleri gibi isimler de katıldı. Bu geniş katılım, etkinliğe siyasi ve sosyal destek sağlamanın yanı sıra, madencilik sektörünün öneminin altını çizdi.
Madencilerle Sıcak Bir Sohbet
İftardan sonra madencilerle dışarıda çay içerek sohbet eden Bakan Bayraktar, maden işçilerinin günlük yaşamlarına, sorunlarına ve taleplerine kulak verdi. Madenciler tarafından imzalanan bir baretin hediye edilmesi, iftarın sıcak ve samimi bir atmosferde geçtiğinin göstergesiydi. Bu jest, madencilik camiasının birliğini ve karşılıklı saygıyı simgeledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.