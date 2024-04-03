03 Nis 2024 - 09:52- Ekonomi G:

Balık tezgahlarına yoğun ilgi! Av yasağı öncesi alışveriş hız kesmiyor

Zonguldak, balık sezonunun son günlerini yaşarken, sıcak havaların etkisi altında dahi balık çeşitleri tezgahtaki yerini korumaya devam ediyor. Vatandaşlar, 15 Nisan'da başlayacak ve 1 Eylül 2024'te sona erecek olan av yasağı öncesinde alışverişlerine devam ediyorlar. Yasağın başlamasına sayılı günler kala limanlar, avlarını tamamlamış teknelerle dolup taşıyor. Ramazan ayının da etkisiyle balık tezgahlarına olan ilgi artıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Balık tezgahlarına yoğun ilgi! Av yasağı öncesi alışveriş hız kesmiyor
Balık tezgahlarına yoğun ilgi! Av yasağı öncesi alışveriş hız kesmiyor
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Sezonun Favori Balıkları: Istavrit ve Mezgit

Bu sezon, özellikle palamutun azlığı ve hamsinin yeterli miktarda tezgahlara ulaşamaması fiyatları etkiledi. Buna rağmen vatandaşlar, uygun fiyatları ve lezzetleri nedeniyle en çok istavrit ve mezgit tercih ediyor. Balıkçı esnafı, av yasağının yaklaşmasıyla birlikte, hamsi, mezgit, istavrit, barbun ve çupra gibi çeşitlerin yoğun ilgi gördüğünü belirtiyor.Balık tezgahlarına yoğun ilgi! Av yasağı öncesi alışveriş hız kesmiyor

Ramazan Ayında Balık Tüketimi Devam Ediyor

Ramazan ayında da balık tüketiminin devam ettiğine dikkat çeken balıkçılar, vatandaşların hem çiğ hem de pişmiş olarak balık satın aldıklarını ifade ediyor. Sıcak hava koşullarının balık çıkışını azalttığı dönemlerde bile balık tezgahlarının ilgi odağı olmaya devam ettiğini belirten Ercan Düzer, "Balık çeşitlerimiz ve fiyatlarımızla halkımızı memnun etmeye devam ediyoruz. Fiyatlar şu anda geçmiş dönemlere göre yarı yarıya daha uygun" şeklinde konuşuyor.
Balık tezgahlarına yoğun ilgi! Av yasağı öncesi alışveriş hız kesmiyor

Güncel Balık Fiyatları

Balık tezgahlarında hamsi 100 TL, istavrit 70 TL, barbun 200 TL, tirsi 35 TL, çupra ise 175 TL'den alıcı buluyor. Fiyatların ve çeşitliliğin vatandaşların balık alışverişini sürdürmelerine olanak tanıdığı görülüyor.Balık tezgahlarına yoğun ilgi! Av yasağı öncesi alışveriş hız kesmiyor

# fiyatlar, ramazan

03 Nis 2024 - 09:52 Zonguldak- Ekonomi

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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