Balık tezgahlarına yoğun ilgi! Av yasağı öncesi alışveriş hız kesmiyor

Sezonun Favori Balıkları: Istavrit ve Mezgit

Bu sezon, özellikle palamutun azlığı ve hamsinin yeterli miktarda tezgahlara ulaşamaması fiyatları etkiledi. Buna rağmen vatandaşlar, uygun fiyatları ve lezzetleri nedeniyle en çok istavrit ve mezgit tercih ediyor. Balıkçı esnafı, av yasağının yaklaşmasıyla birlikte, hamsi, mezgit, istavrit, barbun ve çupra gibi çeşitlerin yoğun ilgi gördüğünü belirtiyor.

Ramazan Ayında Balık Tüketimi Devam Ediyor

Ramazan ayında da balık tüketiminin devam ettiğine dikkat çeken balıkçılar, vatandaşların hem çiğ hem de pişmiş olarak balık satın aldıklarını ifade ediyor. Sıcak hava koşullarının balık çıkışını azalttığı dönemlerde bile balık tezgahlarının ilgi odağı olmaya devam ettiğini belirten Ercan Düzer, "Balık çeşitlerimiz ve fiyatlarımızla halkımızı memnun etmeye devam ediyoruz. Fiyatlar şu anda geçmiş dönemlere göre yarı yarıya daha uygun" şeklinde konuşuyor.

Güncel Balık Fiyatları

Balık tezgahlarında hamsi 100 TL, istavrit 70 TL, barbun 200 TL, tirsi 35 TL, çupra ise 175 TL'den alıcı buluyor. Fiyatların ve çeşitliliğin vatandaşların balık alışverişini sürdürmelerine olanak tanıdığı görülüyor.