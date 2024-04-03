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Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor

Fed'in faiz indirimi beklentisi, altın fiyatlarını yeni rekorlara taşıdı. Ons altın 2288 dolara, gram altın ise 2360 liraya yükselerek yatırımcıların gözdesi oldu.

Osman Aykan
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Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor
Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor
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Fed'in faiz indirimi beklentisi altın piyasalarını hareketlendirdi

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından beklenen faiz indirimi kararları, altın piyasalarında yeni bir hareketlilik dönemini başlattı. Fed'in yıl sonuna kadar üç kez faiz indirimi yapması beklenirken, bu durum altın yatırımcılarını alım yapmaya teşvik ediyor. Fed yöneticileri Daly ve Mester'in faiz indirimi beklentilerini dile getirmeleriyle birlikte, ons altın fiyatları 2288 dolara kadar yükselerek yeni bir rekora imza attı.

Gram altın fiyatları tarihi zirvelere ulaştı

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor

Ons altındaki bu yükseliş, küresel piyasalarda gram altın fiyatlarını da etkiledi. Komisyonsuz işlemlerde gram altın fiyatı 2360 liraya kadar çıkarak tarihi bir rekor kırdı. Kapalıçarşı'da ise gram altın 2422 liradan alınırken, 2454 liradan satılıyor. Bankalardaki gram altın fiyatları da 2309 liradan alım, 2447 liradan satım fiyatlarıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Altın yatırımcıları için altın dönem

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor

Fed'in faiz indirimi kararlarının altın fiyatları üzerindeki etkisi, yatırımcıları altına yönlendiriyor. Bu dönemde altın, güvenli liman arayanlar için cazip bir yatırım aracı haline geliyor. Yatırımcılar, Fed'in gelecek dönemdeki politikalarını ve altın fiyatlarındaki potansiyel hareketleri yakından takip ediyor.

# faiz

03 Nis 2024 - 09:45 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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