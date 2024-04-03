Türk Sinemasının duayeni Türker İnanoğlu vefat etti

'Bay Sinema' olarak da bilinen ve Erler Film'in sahibi olan İnanoğlu, yüzlerce unutulmaz filme imza atmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre, ani bir rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan İnanoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sanat Dünyasının Acı Kaybı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, İnanoğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle bildirdi ve "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden Türker İnanoğlu'nu kaybettik. Ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türker İnanoğlu İçin Veda Töreni

Türk sinemasının unutulmaz ismi için 4 Nisan'da bir cenaze töreni düzenlenecek. İnanoğlu'nun hayatını kaybettiği haberinin ardından gözler cenaze törenine çevrildi. Tören, 10.00'da Tim Show Center'da gerçekleşecek ve ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılınacak. İnanoğlu, cenaze namazının ardından Kanlıca'daki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

Türk Sinemasının Mirası

İnanoğlu'nun Türk sinemasına katkıları, unutulmaz filmleri ve yetiştirdiği sanatçılarla her zaman hatırlanacak. Yüzlerce filme imza atan 'Bay Sinema', Türk kültürüne kazandırdığı eserlerle ölümsüzleşti. İnanoğlu'nun vefatı, sinema dünyasında büyük bir boşluk bıraktı.