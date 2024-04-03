Türk Sinemasının duayeni Türker İnanoğlu vefat etti

'Bay Sinema' olarak da bilinen ve Erler Film'in sahibi olan İnanoğlu, yüzlerce unutulmaz filme imza atmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre, ani bir rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan İnanoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sanat Dünyasının Acı Kaybı
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, İnanoğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle bildirdi ve "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden Türker İnanoğlu'nu kaybettik. Ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Türker İnanoğlu İçin Veda Töreni
Türk sinemasının unutulmaz ismi için 4 Nisan'da bir cenaze töreni düzenlenecek. İnanoğlu'nun hayatını kaybettiği haberinin ardından gözler cenaze törenine çevrildi. Tören, 10.00'da Tim Show Center'da gerçekleşecek ve ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılınacak. İnanoğlu, cenaze namazının ardından Kanlıca'daki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.
Türk Sinemasının Mirası
İnanoğlu'nun Türk sinemasına katkıları, unutulmaz filmleri ve yetiştirdiği sanatçılarla her zaman hatırlanacak. Yüzlerce filme imza atan 'Bay Sinema', Türk kültürüne kazandırdığı eserlerle ölümsüzleşti. İnanoğlu'nun vefatı, sinema dünyasında büyük bir boşluk bıraktı.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.