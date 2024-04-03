İçi arı dolu minibüs kaza yaptı! Kimse yanına yaklaşamadı

Kontrolsüz Minibüs ve Saçılan Kovanlar
Olay, Alaplı ilçesine bağlı Mollabey köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsü ve nedeni açıklanmayan bir minibüs, kontrolü kaybederek yoldan çıktı. Kazadan sürücü şans eseri yaralanmadan kurtuldu, ancak yol boyunca saçılan 10 arı kovanı, bölgeyi tehlike altına aldı. Parçalanan kovanlardan binlerce arı etrafa yayıldı ve kaza mahalline yaklaşımı imkansız hale getirdi.
Arıcı Müdahalesi ve Trafikte Normale Dönüş
Kaza sonrası, arılar serbest kaldı ve olay yerine yaklaşım tehlikeli bir hale geldi. Ancak arı kovanlarının sahibi, arıcıların kullandığı özel koruyucu kıyafetleri giyerek duruma müdahale etti. Saçılan kovanları ve petekleri toplayan kovan sahibi, arıları güvenli bir şekilde başka bir araca taşıdı. Bu hızlı ve etkili müdahale, arıların kontrol altına alınmasını ve trafik akışının normale dönmesini sağladı. Kaza bölgesi temizlendikten sonra trafik yeniden açıldı ve bölge sakinleri rahat bir nefes aldı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.