İçi arı dolu minibüs kaza yaptı! Kimse yanına yaklaşamadı

Kontrolsüz Minibüs ve Saçılan Kovanlar

Olay, Alaplı ilçesine bağlı Mollabey köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsü ve nedeni açıklanmayan bir minibüs, kontrolü kaybederek yoldan çıktı. Kazadan sürücü şans eseri yaralanmadan kurtuldu, ancak yol boyunca saçılan 10 arı kovanı, bölgeyi tehlike altına aldı. Parçalanan kovanlardan binlerce arı etrafa yayıldı ve kaza mahalline yaklaşımı imkansız hale getirdi.

Arıcı Müdahalesi ve Trafikte Normale Dönüş

Kaza sonrası, arılar serbest kaldı ve olay yerine yaklaşım tehlikeli bir hale geldi. Ancak arı kovanlarının sahibi, arıcıların kullandığı özel koruyucu kıyafetleri giyerek duruma müdahale etti. Saçılan kovanları ve petekleri toplayan kovan sahibi, arıları güvenli bir şekilde başka bir araca taşıdı. Bu hızlı ve etkili müdahale, arıların kontrol altına alınmasını ve trafik akışının normale dönmesini sağladı. Kaza bölgesi temizlendikten sonra trafik yeniden açıldı ve bölge sakinleri rahat bir nefes aldı.