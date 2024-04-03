Petrolde zam üstüne zam!

OPEC+'nın arz kesintileri piyasaları canlandırdı: petrol 85 dolar sınırında
ABD ham petrol vadeli işlemleri, OPEC+ ülkelerinin arz kesintisi kararlarının piyasaları desteklemesiyle Ekim ayından bu yana ilk kez varil başına 85 dolara ulaştı. Bu yükseliş, petrol piyasalarında son ayların en dikkat çekici hareketlerinden biri olarak kaydedildi.
ABD ham petrolü vadeli kontratları yüzde 1,6 artış gösterdi
Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu ve ortaklarının üretim kısıtlamaları, güçlü tüketim beklentileriyle birleşerek fiyatların yükselmesine önemli ölçüde katkı sağladı. ABD ham petrolü vadeli kontratları, bu gelişmelerin etkisiyle yüzde 1,6 oranında değer kazandı.
Orta Doğu çatışmaları ve küresel gemi taşımacılığına etkisi
Orta Doğu'daki çatışmalar, küresel gemi taşımacılığının rotasını Afrika'ya çevirmesine neden oldu. Bu durum, mürettebat ve kargo güvenliğini sağlama ihtiyacını artırarak petrol piyasaları üzerinde dolaylı etkiler yarattı.
OPEC+'nın üretim politikası ve petrol fiyatları üzerindeki etkisi
OPEC+ ülkelerinin üretim kesintileri, grubun dışından gelen artan arzı dengeleyerek ham petrol fiyatlarının bu yıl yüzde 14 artmasına yol açtı. BloombergNEF analizlerine göre, OPEC+'nın üretim politikasını onaylaması bekleniyor, bu da yıl sonuna kadar piyasada bir açık oluşmasına neden olabilir.
OPEC+ ülkelerinin arz kesintisi kararları ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle petrol fiyatları beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.