- Ekonomi

Petrolde zam üstüne zam!

OPEC+'nın arz kesintisi kararları ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle petrol fiyatları Ekim'den bu yana ilk kez 85 doları gördü. Piyasalar bu gelişmelere odaklanıyor.

Osman Aykan
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Petrolde zam üstüne zam!
Petrolde zam üstüne zam!
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OPEC+'nın arz kesintileri piyasaları canlandırdı: petrol 85 dolar sınırında

Petrolde zam üstüne zam!

ABD ham petrol vadeli işlemleri, OPEC+ ülkelerinin arz kesintisi kararlarının piyasaları desteklemesiyle Ekim ayından bu yana ilk kez varil başına 85 dolara ulaştı. Bu yükseliş, petrol piyasalarında son ayların en dikkat çekici hareketlerinden biri olarak kaydedildi.

ABD ham petrolü vadeli kontratları yüzde 1,6 artış gösterdi

Petrolde zam üstüne zam!

Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu ve ortaklarının üretim kısıtlamaları, güçlü tüketim beklentileriyle birleşerek fiyatların yükselmesine önemli ölçüde katkı sağladı. ABD ham petrolü vadeli kontratları, bu gelişmelerin etkisiyle yüzde 1,6 oranında değer kazandı.

Orta Doğu çatışmaları ve küresel gemi taşımacılığına etkisi

Petrolde zam üstüne zam!

Orta Doğu'daki çatışmalar, küresel gemi taşımacılığının rotasını Afrika'ya çevirmesine neden oldu. Bu durum, mürettebat ve kargo güvenliğini sağlama ihtiyacını artırarak petrol piyasaları üzerinde dolaylı etkiler yarattı.

OPEC+'nın üretim politikası ve petrol fiyatları üzerindeki etkisiPetrolde zam üstüne zam!

OPEC+ ülkelerinin üretim kesintileri, grubun dışından gelen artan arzı dengeleyerek ham petrol fiyatlarının bu yıl yüzde 14 artmasına yol açtı. BloombergNEF analizlerine göre, OPEC+'nın üretim politikasını onaylaması bekleniyor, bu da yıl sonuna kadar piyasada bir açık oluşmasına neden olabilir.

OPEC+ ülkelerinin arz kesintisi kararları ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle petrol fiyatları beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

# üretim

03 Nis 2024 - 09:58 - Ekonomi

Mahreç  Osman Aykan

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