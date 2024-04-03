Bolu'nun yeni İl Genel Meclisi nasıl şekillendi? Hangi partiden kimler seçildi?

Bolu İl Genel Meclisi seçim sonuçları belli oldu ve yeni dönemde AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den meclise giren üyelerle yerel yönetimdeki dengeler yeniden kuruldu. 23 üyeli mecliste, AK Parti 13 üye ile çoğunluğunu sürdürürken, CHP 5, MHP 4 ve İYİ Parti Seben'den İlker Dönmez ile temsil ediliyor.
İlçelerin Sesini Meclise Taşıyanlar
Alfabetik sıraya göre düzenlenmiş ilçe temsilcileri ve partileri:
Dörtdivan: AK Parti'den Dursun Fidan; MHP'den Rasim Özdemir
Gerede: AK Parti'den Yılmaz Turçin ve Metin Doğangün; MHP'den Salih Acar
Göynük: AK Parti'den Mehmet Özkan ve Ayhan İşbilen
Kıbrıscık: AK Parti'den Ekrem Saadet; CHP'den Ersan Mamur
Mengen: AK Parti'den Mustafa Nuri Gürsoy; MHP'den İlyas Maraba
Mudurnu: AK Parti'den Vedat Özkan; MHP'den Mehmet Karacakaya
Seben: AK Parti'den İsmail Akman; İYİ Parti'den İlker Dönmez
Yeniçağa: AK Parti'den İsmail Uysal ve Erhan Çiftçi
Bolu Merkez: AK Parti'den Ekrem Çetinkaya ve Zerrin Yavuz Açıkalın; CHP'den Özcan Güler, Erhan Beykoz, Hüseyin Yıkılmaz ve Erdal Tombak
İl Genel Meclisi'nin Yeni Dönemi
Yeni dönemin başlamasıyla, Bolu İl Genel Meclisi, yerel yönetimde daha aktif ve vatandaşların beklentilerine daha duyarlı bir anlayışla hareket etme amacında. 15 Nisan'da yapılacak ilk toplantıda, meclisin yeni başkanı ve divan üyeleri belirlenecek, bu da yeni dönemin resmen başlangıcı olacak.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.