Bolu'nun yeni İl Genel Meclisi nasıl şekillendi? Hangi partiden kimler seçildi?

Bolu İl Genel Meclisi seçim sonuçları belli oldu ve yeni dönemde AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den meclise giren üyelerle yerel yönetimdeki dengeler yeniden kuruldu. 23 üyeli mecliste, AK Parti 13 üye ile çoğunluğunu sürdürürken, CHP 5, MHP 4 ve İYİ Parti Seben'den İlker Dönmez ile temsil ediliyor.

İlçelerin Sesini Meclise Taşıyanlar

Alfabetik sıraya göre düzenlenmiş ilçe temsilcileri ve partileri:

Dörtdivan: AK Parti'den Dursun Fidan; MHP'den Rasim Özdemir

Gerede: AK Parti'den Yılmaz Turçin ve Metin Doğangün; MHP'den Salih Acar

Göynük: AK Parti'den Mehmet Özkan ve Ayhan İşbilen

Kıbrıscık: AK Parti'den Ekrem Saadet; CHP'den Ersan Mamur

Mengen: AK Parti'den Mustafa Nuri Gürsoy; MHP'den İlyas Maraba

Mudurnu: AK Parti'den Vedat Özkan; MHP'den Mehmet Karacakaya

Seben: AK Parti'den İsmail Akman; İYİ Parti'den İlker Dönmez

Yeniçağa: AK Parti'den İsmail Uysal ve Erhan Çiftçi

Bolu Merkez: AK Parti'den Ekrem Çetinkaya ve Zerrin Yavuz Açıkalın; CHP'den Özcan Güler, Erhan Beykoz, Hüseyin Yıkılmaz ve Erdal Tombak

İl Genel Meclisi'nin Yeni Dönemi

Yeni dönemin başlamasıyla, Bolu İl Genel Meclisi, yerel yönetimde daha aktif ve vatandaşların beklentilerine daha duyarlı bir anlayışla hareket etme amacında. 15 Nisan'da yapılacak ilk toplantıda, meclisin yeni başkanı ve divan üyeleri belirlenecek, bu da yeni dönemin resmen başlangıcı olacak.