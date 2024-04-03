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Genç işçi elektrik çarpmasıyla hayatını kaybetti

Zonguldak, yine bir maden kazasının acı haberini aldı. Dilaver Mahallesi'nde bulunan, Dilaver Enerji firmasının işlettiği ruhsatlı maden ocağında meydana gelen elektrik çarpması sonucu 25 yaşındaki genç maden işçisi Soner Korkut hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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Genç işçi elektrik çarpmasıyla hayatını kaybetti
Genç işçi elektrik çarpmasıyla hayatını kaybetti
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Sabahın Erken Saatlerinde Meydana Gelen Kaza

Olay, sabah 04.30 sıralarında, Karamanya Sokak'taki maden ocağında gerçekleşti. Elektrikçi olarak görev yapan Soner Korkut, madenin derinliklerinde çalışırken elektrik akımına kapıldı. Mesai arkadaşlarının hızla müdahalesine rağmen, Korkut ağır yaralandı.

Genç işçi elektrik çarpmasıyla hayatını kaybetti

Acil Müdahale ve Kaybın Acısı

Yaralı işçi, arkadaşlarının çağırdığı sağlık ekiplerince madenden çıkarılarak hemen Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Korkut'un cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Bu trajik olay, maden güvenliği ve işçi sağlığı konularında yeniden endişeleri gündeme getirdi.Genç işçi elektrik çarpmasıyla hayatını kaybetti

Kapsamlı Soruşturma Başlatıldı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Adam ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan bir uzman ekip, kazanın meydana geldiği maden ocağında incelemelerde bulunarak, kaza nedenlerini araştırmaya başladı.Genç işçi elektrik çarpmasıyla hayatını kaybetti

Soner Korkut'a Veda

Korkut'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Çaycuma ilçesine bağlı Dağüstü köyünde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

# türkiye, elektrik, kaza, maden

03 Nis 2024 - 10:08 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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