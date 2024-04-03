Genç işçi elektrik çarpmasıyla hayatını kaybetti

Sabahın Erken Saatlerinde Meydana Gelen Kaza
Olay, sabah 04.30 sıralarında, Karamanya Sokak'taki maden ocağında gerçekleşti. Elektrikçi olarak görev yapan Soner Korkut, madenin derinliklerinde çalışırken elektrik akımına kapıldı. Mesai arkadaşlarının hızla müdahalesine rağmen, Korkut ağır yaralandı.
Acil Müdahale ve Kaybın Acısı
Yaralı işçi, arkadaşlarının çağırdığı sağlık ekiplerince madenden çıkarılarak hemen Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Korkut'un cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Bu trajik olay, maden güvenliği ve işçi sağlığı konularında yeniden endişeleri gündeme getirdi.
Kapsamlı Soruşturma Başlatıldı
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Adam ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan bir uzman ekip, kazanın meydana geldiği maden ocağında incelemelerde bulunarak, kaza nedenlerini araştırmaya başladı.
Soner Korkut'a Veda
Korkut'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Çaycuma ilçesine bağlı Dağüstü köyünde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.